22 Mart Salı Bursa'da deprem mi oldu? Bursa son dakika deprem açıklaması! 22 Mart 2022 Salı son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

22 Mart Salı günü saat 07:22'de Bursa'da deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Bursa son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

22 MART SALI BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi, saat 07:22'de Bursa, Körekem-Kemalpaşa'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 14.4 km derinlikte gerçekleşti.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saat 07:22'de meydana gelen depremin şiddeti 3.8 olarak duyuruldu. Deprem 6.99 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşım:

AFAD'dan yapılan paylaşım:

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

