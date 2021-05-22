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22 Mayıs deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

22.05.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen küçük depremler, geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli olarak orta şiddette kendini gösterdi. İzmir’de peş peşe meydana gelen üç deprem vatandaşı korkuturken, dün Malatya’da gerçekleşen deprem birçok kişiyi sokağa döktü.

22 Mayıs deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, 22 Mayıs gece saatlerinde Oniki Adalar merkezli olarak 4.1 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Onun dışında her iki listede de büyük şiddetli başka bir deprem kaydedilmedi.

DÜNYADA DEPREMLER

deprem

21 Mayıs tarihinde Çin’de ilk belirlemelere göre 7.4 büyüklüğünde kaydedilen deprem korkuttu. Daha sonra bazı kaynaklar depremin şiddetini 7.3 olarak açıkladı. Gerçekleşen depremin merkez üssünün Çin’in Madoi ilçesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Derinliği 10 km olarak kaydedilen depremde ölü ve yaralı bilgisine ulaşılmadı. Ancak bazı binaların depremin şiddeti ile yıkıldığı biliniyor.

SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathane’sinin son depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkezi ve gerçekleşme saatleri yer alıyor. 22 Mayıs tarihinde gerçekleşen depremlerin birçoğu bir süredir olduğu gibi Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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