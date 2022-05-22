22 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Mayıs 2022

22 Mayıs deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ile Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Eskişehir, Karaman ve Isparta gibi illerin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi sarsıntı meydana geldiği aktarıldı.Vatandaşlar internette, 22 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. 22 Mayıs 2022 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi haberimizde...

22 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

22.05.2022 13:52:30 AFAD 39.8298 30.4861 6.91 ML 2.6 Türkiye Eskisehir Tepebasi

22.05.2022 13:16:14 AFAD 37.2513 32.9605 6.14 ML 1.7 Türkiye Karaman Kazimkarabekir

22.05.2022 13:02:49 AFAD 42.5421 43.1515 7.05 ML 2.7 Gürcistan Ambrolauri

22.05.2022 12:57:20 AFAD 36.6005 38.5598 6.34 ML 1.7 Suriye Ayn al-Arab

22.05.2022 12:45:41 AFAD 38.1788 30.9355 7.00 ML 1.5 Türkiye Isparta Gelendost

22.05.2022 12:28:45 AFAD 39.1110 27.5771 7.23 ML 1.2 Türkiye Manisa Soma

22.05.2022 10:51:29 AFAD 40.7005 30.3685 7.00 ML 1.1 Türkiye Sakarya Arifiye

22.05.2022 10:36:47 AFAD 38.9161 43.5380 14.32 ML 2.0 Türkiye Van Tusba

22.05.2022 10:22:44 AFAD 34.4420 25.8700 33.20 ML 3.7 - - - - Akdeniz

22.05.2022 08:04:34 AFAD 35.9326 30.4836 7.01 ML 2.2 - - - - Akdeniz, 27.83 km. Kumluca (Antalya)

