22 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı: 8 bin 697'ye düştü!

22 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan koronavirüs (Covid-19) tablosu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Günlük vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı bilgilerinin yer aldığı korona tablosu normalleşme dönemini yaklaşırken detaylı bir şekilde inceleniyor. Peki, son dakika 22 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin korona tablosunda son durum...

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

22 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 835 oldu. Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, vefat sayısı 46 bin 71 oldu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin."

