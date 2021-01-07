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22 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 22?

07.01.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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22 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 22?

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait araç plaka kodu bulunur. Plaka kodları genellikle şehir isimlerine göre alfabetik olarak sıralanır ancak bu kurala uymayan şehirler de vardır. Her il için farklı olan bu araç plakasının, taşıtların ön ve arka kısmında yer alması zorunludur. Peki 22 nerenin plakası? İşte bu sorunun cevabı!

Genellikle şehirler arası seyahat ederken farklı plaka imine sahip araçlar görür ve nerenin plaka kodu olduğunu merak ederiz. Hem genel kültürümüzü artıran hem de hafızamızı güçlendiren plaka bilgileri, bilgi yarışmalarında da sıklıkla karşımıza çıkar. 22 plaka kodunun hangi şehirde kullanıldığı da sıkça merak edilen konulardan birisidir. Peki 22 plakası hangi ile bağlı araçlarda kullanılır? İşte detaylar...

22 Nerenin Plakası?

22 araç plakasına sahip ilimiz Edirne'dir. Edirne'ye kayıtlı tüm araçların arka ve önlerinde 22 koduyla başlayan plaka bulunur.

Ayrıca, Edirne'nin 8 adet ilçesi vardır. Edirne'nin ilçelerinin plaka harf ve numara kodları da ayrıdır. 22 ile başlayan bir plaka gördüğümüzde diğer basamaklardaki rakam ve harflerden Edirne'nin hangi ilçesine kayıtlı olduğunu anlayabiliriz.

Edirne'nin Bazı İlçelerinin Plaka Harf Kodları

Edirne ilimize kayıtlı tüm araçların plakasının ilk hanesi 22'dir. Ancak plaka üzerindeki diğer hanelere gelen harf ve rakamlar ilçelere göre değişiklik gösterir. Edirne'nin bazı ilçelerinin plaka harf kodları aşağıdaki gibidir:

Edirne'nin Merkez İlçesinin Plaka Harf ve Rakam Kodları

  • 22 AC 001'den 22 AZ 999'a kadar
  • 22 DA 001'den 22 DZ 999'a kadar
  • 22 EA 001'den 22 EZ 999'a kadar
  • 22 HA 001'den 22 HZ 999'a kadar
  • 22 M 001'den 22 M 3999'a kadar
  • 22 MA 001'den 22 MA 299'a kadar
  • 22 MA 500'den 22 MA 999'a kadar
  • 22 NA 500'den 22 NZ 999'a kadar
  • 22 T 0001'den 22 T 3999'a kadar
  • 22 T 8500'den 22 T 9499'a kadar
  • 22 S 0001'den 22 S 9999'a kadar

Edirne'nin Keşan İlçesinin Plaka Harf ve Rakam Kodları

  • 22 FA 001'den 22 FZ 999'a kadar
  • 22 M 4000'den 22 M 5999'a kadar
  • 22 M 8000'den 22 M 8499'a kadar
  • 22 MA 300'den 22 MA 499'a kadar
  • 22 RA 001'den 22 RZ 999'a kadar
  • 22 S 4000'den 22 S 5999'a kadar
  • 22 T 4000'den 22 T 5999'a kadar
  • 22 T 8000'den 22 T 8499'a kadar

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin Plaka Harf ve Rakam Kodları

  • 22 LA 001'den 22 LZ 999'a kadar
  • 22 T 6000'den 22 T 7499'a kadar
  • 22 T 9500'den 22 T 9749'a kadar
  • 22 UA 001'den 22 UZ 999'a kadar

Edirne'nin Havsa İlçesinin Plaka Harf ve Rakam Kodları

  • 22 KA 001'den 22 KZ 999'a kadar
  • 22 T 7500'den 22 T 7999'a kadar

Edirne'nin İpsala İlçesinin Plaka Harf ve Rakam Kodları

  • 22 M 9750'den 22 M 9769'a kadar
  • 22 MA 601'den 22 MA 700'a kadar
  • 22 PA 001'den 22 PZ 999'a kadar
  • 22 S 3000'den 22 S 3099'a kadar
  • 22 T 9750'den 22 T 9999'a kadar
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