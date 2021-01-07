22 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 22?

Genellikle şehirler arası seyahat ederken farklı plaka imine sahip araçlar görür ve nerenin plaka kodu olduğunu merak ederiz. Hem genel kültürümüzü artıran hem de hafızamızı güçlendiren plaka bilgileri, bilgi yarışmalarında da sıklıkla karşımıza çıkar. 22 plaka kodunun hangi şehirde kullanıldığı da sıkça merak edilen konulardan birisidir. Peki 22 plakası hangi ile bağlı araçlarda kullanılır? İşte detaylar...

22 Nerenin Plakası?

22 araç plakasına sahip ilimiz Edirne'dir. Edirne'ye kayıtlı tüm araçların arka ve önlerinde 22 koduyla başlayan plaka bulunur.

Ayrıca, Edirne'nin 8 adet ilçesi vardır. Edirne'nin ilçelerinin plaka harf ve numara kodları da ayrıdır. 22 ile başlayan bir plaka gördüğümüzde diğer basamaklardaki rakam ve harflerden Edirne'nin hangi ilçesine kayıtlı olduğunu anlayabiliriz.

Edirne'nin Bazı İlçelerinin Plaka Harf Kodları

Edirne ilimize kayıtlı tüm araçların plakasının ilk hanesi 22'dir. Ancak plaka üzerindeki diğer hanelere gelen harf ve rakamlar ilçelere göre değişiklik gösterir. Edirne'nin bazı ilçelerinin plaka harf kodları aşağıdaki gibidir: