22 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 22 Nisan Pazartesi gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…
Tüm kanalların 22 Nisan Pazartesi yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!
KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI
ATV
ATV sabaha haber bülteniyle başlıyor. Kahvaltı Haberleri 08:00’da yayınlanacak. Haberlerin bitmesinden sonra ise Müge Anlı İle Tatlı Sert seyredilebilir. 13:00’daki gün ortası haberlerinin bitmesi ile birlikte 14:00’da Beni Bırakma adlı dizi yayınlanacak. 16:20’de ise Esra Erol’la ekranda olacak. 19:00 ATV’nin ana haber bülteni saati. Haberlerin bitimi ile Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı izlenebilir.
Star TV
Mesut Yar İle Bugün ile güne başlayan Star Tv’de programın yayınlanma saati 07:00. Hemen sonrasında Anneler ve Gelinler adlı yapım izlenebilir. 12:30’da ise Nursel’in Konukları yayınlanacak. 15:00’da eğlence programı Kocam Yaparsa, 16:30’da yarışma programı Anneler ve Gelinler ekranda olacak. Star Ana Haber 18:45’te yayına girecek. 20:00’da ise sevilen dizi Söz’ün yeni bölümü izleyicisinin karşısında olacak.
TRT 1
Baba Candır ile sabahı açan TRT 1’de dizinin bitmesi ile birlikte 09:10’da 1'de Bugün yayınlanacak. 09:20’de Seksenler dizisinin tekrarı yayınlanacak. 11:45’te ise Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi adlı yayın izlenebilir. Pelin Çift İle İyi Fikir ise 13:30’da yayına girecek. 15:40’da sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor izlenebilir. 17:45’te Işığın Prensesi adlı dizi, 19:00’da ana haber ekranda olacak. 20:00’a gelindiğinde Vuslat adlı dizinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz. Dizinin bitmesinden sonra ise 3'te 3 Tarih ekranda olacak.
Kanal D
07:15’te Hayat Sağlıklı Güzel programının yayınlanmasının ardından 08:30’da Yaralı Kuşlar izlenebilir. Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa ise 09:30’da yayınlanacak. 12:15’te Gelinim Mutfakta, 16:00’da ise Yaralı Kuşlar yayında olacak. 17:00’da ise Arka Sokaklar’ın tekrar bölümü yayınlanacak. Buket Aydın'la Kanal D Haber’in yayınlanmasının hemen ardından 20:00’da Zalim İstanbul yeni bölümü ile ekranda olacak. Sonrasında ise Leke dizisi tekrar yayınlanacak.
FOX TV
FOX Tv’de her sabah olduğu gibi pazartesi sabahı da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat izlenebilir. Bu programın bitmesi ile ise 10:00’da Çağla İle Yeni Bir Gün, 12:15’te de Yasak Elma’nın tekrarı ekrana gelecek. 16:15’te ise Zuhal Topal İle Sofrada izlenebilir. 19:00’da Fatih Portakal’ın sunumu ile haber bülteni yayınlanacak. 20:00’da Yasak Elma yeni bölümü ile ekrana gelecek.
Show Tv
Güldüy Güldüy Show Çocuk ile pazartesiye başlayacak olan Show Tv’de 08:00’da Kendine İyi Bak, 10:00’da ise Kuaförüm Sensin isimli programlar ekranda olacak. 13:00’da Gelin Evi, 15:00’da ise Zahide Yetiş’le adlı programlar izlenebilir. 18:45’teki ana haber bülteninin ardından bol aksiyon dolu bir bölüm ile Çukur yayında olacak.
TV8
Oynat Bakalım ile güne başlayan TV8’de hemen sonra Günaydın Doktor yayınlanacak. 08:45’te ise Gel Konuşalım, 11:00’da da Survivor Panorama ekranda olacak. Gerçeğin Peşinde ve Yemekteyiz ise bunlardan sonra yayına girecek. 20:00’da da Survivor Türkiye-Yunanistan izlenebilir.
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