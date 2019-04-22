22 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 22 Nisan Pazartesi gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…

Tüm kanalların 22 Nisan Pazartesi yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!

KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI



ATV

ATV sabaha haber bülteniyle başlıyor. Kahvaltı Haberleri 08:00’da yayınlanacak. Haberlerin bitmesinden sonra ise Müge Anlı İle Tatlı Sert seyredilebilir. 13:00’daki gün ortası haberlerinin bitmesi ile birlikte 14:00’da Beni Bırakma adlı dizi yayınlanacak. 16:20’de ise Esra Erol’la ekranda olacak. 19:00 ATV’nin ana haber bülteni saati. Haberlerin bitimi ile Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı izlenebilir.

Star TV

Mesut Yar İle Bugün ile güne başlayan Star Tv’de programın yayınlanma saati 07:00. Hemen sonrasında Anneler ve Gelinler adlı yapım izlenebilir. 12:30’da ise Nursel’in Konukları yayınlanacak. 15:00’da eğlence programı Kocam Yaparsa, 16:30’da yarışma programı Anneler ve Gelinler ekranda olacak. Star Ana Haber 18:45’te yayına girecek. 20:00’da ise sevilen dizi Söz’ün yeni bölümü izleyicisinin karşısında olacak.