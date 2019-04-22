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22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 22:04 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu hafta yapılan çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 23, 29, 34, 35, 41, 50, 51, 55, 56, 60, 62, 67, 70 ve 77 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 349 bin 691 lira 77 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 149 kişi bin 564 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 378 kişi 98 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 22 bin 719 kişi 19 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 134 bin 464 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 204 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 981 bin 560 lira 90 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 929 bin 270 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 518 bin 56 lira 4 kuruş aktarıldı. (AA)

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22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

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