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  4. 22 Nisan altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik altın fiyatları!

22 Nisan altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik altın fiyatları!

22.04.2022 06:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Nisan altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Altına yatırım yapmak isteyen veya yatırım yapan kişiler altın fiyatlarının son durumunu takip ediyor. Ukrayna - Rusya krizinin ortasındaki altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki; 22 Nisan altın fiyatları ne kadar? İşte tüm fiyatlar...

22 Nisan altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik altın fiyatları!

22 Nisan altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik altın fiyatları Kapalıçarşı'da takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son yaşanan değişimler altın yatırımcılarının merak ettiği konulardan birisi oluyor. Peki; 22 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu. İşte altın piyasasında yaşanan son gelişmeler ve fiyat bilgileri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın şu anda alış fiyatı 921,81 lira satış fiyatı 925,94 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.895,39 TL satış fiyatı 6.007,47 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.938,48 TL alış ve 3.012,95 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

22 Nisan itibariyle çeyrek altın alış fiyatı 1.473,85 TL, satış fiyatı ise 1.506,47 TL olarak belirlenmiştir.

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gram altın çeyrek altın
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