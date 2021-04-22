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22 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 22 Nisan Perşembe günü kargo, PTT şubeleri açık mı?

22.04.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22-23 Nisan kargo firmaları çalışma saatleri araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın denk geldiği Cuma gününü de kapsayacak. 22 Nisan saat 19.00 itibari ile başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar PTT kargo çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 22-23 Nisan kargo firmaları çalışma saatleri...

22 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 22 Nisan Perşembe günü kargo, PTT şubeleri açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre; 23 Nisan resmi tatil olması dolayısı ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirildi. 22-23 Nisan kargo firmaları çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 22 Nisan saat 19.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma yasağı 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Peki, 22 Nisan'da kargo firmaları kaça kadar açık? 23 Nisan'da kargolar açık olacak mı? İşte, detaylar...

22-23 NİSAN KARGO FİRMALARI ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak”

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

22 Nisan Perşembe günü PTT ve kargolar normal mesaisine devam edecek. 23 Nisan Cuma günü ise PTT’ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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