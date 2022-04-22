22 Nisan kargolar çalışıyor mu? 22 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan kargolar açık mı?

22 Nisan kargoların çalış çalışmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yaklaşması ile birlikte de kargolara dair sorular sorulmaya başlandı. 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? sorusu da yanıtını arıyor. İşte 22 Nisan ve 23 Nisan kargoların durumu...

KARGOLAR 23 NİSAN VE 22 NİSAN’DA AÇIK MI?

22 Nisan’da tüm kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan günü resmi tatilinde bazı kurumlar çalışmaya ara veriyor.

Yurtiçi Kargo tarafından konu ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Instagram hesabı üzerinden sorulan bir soruya, ’23 Nisan Cumartesi günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir.’ denildi.

Diğer kargo firmalarından henüz farklı bir açıklama yapılmadı. Kargo şubelerinin açık olması bekleniyor.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan 2022 Cuma günü yarım gün tatil değildir.

RESMİ BAYRAM GÜNLERİ

(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

DİNİ BAYRAM GÜNLERİ

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

