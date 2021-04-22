22 Nisan koronavirüs (Covid-19) tablosu belli oldu! İşte son dakika korona tablosu vaka, hasta ve ölen sayısı

22 Nisan son dakika koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 22 Nisan'da yapılan 312 bin 109 Covid-19 testinin 54 bin 791'i pozitif çıktı. İşte, 22 Nisan korona tablosu detayları...

22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 354 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün hasta sayısı 3 bin 128 oldu.

Son 24 saatte 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Bugün itibari ile toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

