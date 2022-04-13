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22 Nisan yarım gün tatil mi? 23 Nisan tatili ne zaman başlar? 22 Nisan öğleden sonra tatil mi?

13.04.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlar, 22 Nisan yarım gün tatil olur mu? şeklinde araştırmalara başladı. 22 Nisan'ın yarım gün tatil olup olmayacağı konusunda kafalar biraz karışmış durumda. 22 Nisanın yarım gün tatil olması çalışanları da yakından ilgilendiriyor. İşte 22 Nisan yarım gün tatil mi şeklindeki soruların cevabı!

22 Nisan yarım gün tatil mi? 23 Nisan tatili ne zaman başlar? 22 Nisan öğleden sonra tatil mi?

22 Nisan öğleden sonra tatil mi sorusu gündemde yer alan konu başlıklarından biri. 22 Nisanın yarım gün tatil olup olmayacağı veya tatil olacak mı şeklinde merak edilen bazı hususlar yer alıyor. Hangi günlerin yarım gün tatil olduğuna ve 22 Nisan tarihine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

RESMİ BAYRAM GÜNLERİ

  1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

  2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

  3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

DİNİ BAYRAM GÜNLERİ

  1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

  2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

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