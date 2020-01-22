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22 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:06 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 17, 18, 24, 27, 29 ve artı 11 olarak belirlendi.

22 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 939 bin 215 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 54 kişi 1752'şer lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 483'er lira, 4 bilen 3 bin 299 kişi 47'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 639 kişi 25'er lira, 3 bilen 100 bin 460 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 260 kişi 6 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 434 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

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