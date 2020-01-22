22 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Başkan Trump'ın dün Senato'da başlayan azil duruşmasına ilişkin ayrıntı ve yorumlara geniş yer ayırıyor. Washington Post, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın Cumhuriyetçi Partili senatörlerden gelen tepkiler üzerine azil duruşmasının usulüne ilişkin bazı son dakika değişiklikleri yaptığını yazıyor. Gazete, yeni kurallar gereği her iki tarafa da tezlerini ortaya koymak için daha fazla zaman tanınacağını ve Temsilciler Meclisi'nin yürüttüğü azil soruşturmasında elde edilen bulguların otomatik olarak değerlendirmeye alınacağını kaydediyor. Habere göre usule ilişkin kaygılar, duruşmanın hızla sonlandırılması için baskı yapan Beyaz Saray'ın talepleri ve Senato'daki dar Cumhuriyetçi çoğunluk arasında denge kurmaya çalışan McConnell açısından ciddi bir zorluk oluşturuyor. Birçok Cumhuriyetçi senatör, taraflara tezlerini ortaya koymaları için 24'er saat tanınmasını, Cumhuriyetçi Parti'nin azil duruşmasını aceleye getirdiği izlenimi yaratacağını gerekçesiyle eleştirmişti. Bu kısıtlama, eski Başkan Clinton'ın 1999'daki azil duruşmasında uygulanmamıştı. Şimdiyse Demokrat Parti'nin ve Trump'ın savunma ekibinin yapacağı sunumlar için önlerinde üçer gün olacak. Öte yandan gazete, azil duruşmasıyla ilgili baş yazısında, Trump'ın savunmasının başkanlık güç ve yetkileri üzerindeki kontrol ve denetimi ortadan kaldırmaya yönelik olarak tasarlandığını kaydediyor. Baş yazıya göre Trump'ı görevi kötüye kullanma ve Kongre'nin işleyişini engelleme suçlamalarından aklamaya yönelik oylama, önümüzdeki hafta gibi son derece kısa bir süre içinde yapılabilir. Daha önceki azil duruşmalarıyla kıyaslandığında bir ilk olabilecek bu durum, Anayasa'nın başkanları denetlemek için sağladığı tek mekanizma üzerinde kalıcı hasar bırakabilir. Trump'ın Ukrayna'yla ilişkilerde hiçbir hata yapılmadığını ve azil soruşturması sırasında Kongre'yle işbirliği yapmayı reddetmesinin başkanlık hakkı olduğu şeklindeki savunma ise sisteme en büyük zararı verir. Gazeteye göre bunun nedeni, Trump'ın aklanması talebinde bulunan avukatlarının aslında Başkan'ın güç ve yetkilerinin kapsamını genişletmenin yollarını arıyor olması.

Washington Post bugün ayrıca 2016'da Demokrat Parti başkan adaylığını almak için yarışan Hillary Clinton ve Bernie Sanders arasındaki son atışmanın Trump'ın işine yarayacağını yazıyor. Habere göre Iowa ön seçimlerine iki haftadan az süre kala Hillary Clinton'ın Demokrat Parti başkan adayı olması durumunda Sanders'ı desteklemeyebileceğinin sinyalini vermesi, parti içinde çalkantı yarattı. Sanders'ın son günlerde rakipleri Elizabeth Warren ve Joe Biden ile girdiği tartışmalarsa bundan dört yıl önce olduğu gibi Demokrat Parti'nin kamplara ayrılacağı korkularını yeniden gündeme getirdi. Öte yandan Cumartesi günü Sundance Film Festivali'nde gösterime girecek yeni bir belgeselde Bernie Sanders için ”Yıllardır Kongre'de. Onu kimse sevmiyor, kimse onunla çalışmak istemiyor. Hiçbir iş yapmadı. Hepsi yalan dolan. İnsanların buna kapılıp gitmelerine çok üzülüyorum,” ifadelerini kullanan Hillary Clinton, yoğun eleştiri altında kaldı. Eski Başkan Obama'nın danışmanlarından Jen Psaki ve Tommy Vietor ve Pennsylvania eyaleti eski valisi Ed Rendell, eski düşmanlıkların bir kenara bırakılması ve kim olursa olsun Demokrat Parti başkan adayının arkasında saf tutulması gerektiğini söyledi.