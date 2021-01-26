22 şahsa 85 bin TL su ürünleri cezası

Samsun’da 22 şahsa Su Ürünleri Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçlarından toplam 85 bin 480 TL idari yaptırım uygulandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı 19 Mayıs, Terme, Ayvacık, Bafra ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlıkları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 12 olayda 16 şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 65 bin 580 TL idari yaptırım uygulandı, 17 ağ, 1 adet zodyak bot, 1 adet 4 metre uzunluğunda kayık, 1 adet elektro şok cihazı, 2 adet akü, 2 adet balıkçı tulumu, 10 adet sazan balığı, 1 adet malzeme çantası, 1 adet invektör cihazı ve elektrik kabloları ele geçirildi. Şüpheli 6 şahsa ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 19 bin 900 TL idari para cezası yazıldı.

