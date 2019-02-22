22 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Bangladeş’in başkenti Dakka’da kozmetik ürün yapımında kullanılan kimyasal maddelerin depolandığı bir apartmanda gaz silindirlerinin patlaması sonucu çıkan ve kısa sürede civara yayılan yangında en az 70 kişinin öldüğünü bildiriyor. Bangladeş’in Asya’daki en yoksul ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken gazete, emniyet ve denetim eksikliği nedeniyle ülkede son yıllarda birbiri ardına yangın felaketlerinin yaşandığını hatırlatıyor. Habere göre dünyada nüfus yoğunluğu en yüksek ülkelerin başında gelen, aynı zamanda plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma gibi sorunlarla sık sık karşılaşılan Bangladeş’in başkenti Dakka’da kilometrekare başına yaklaşık 81 bin kişi düşüyor. İmar yasalarıysa kağıt üzerinde çok sıkı olmasına rağmen yolsuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle yeterince uygulanmıyor. Kimi zengin iş sahiplerinin hükümet yetkililerine rüşvet verdiği, hatta yangın gibi felaketlere karşı savunmasız yapıların sahiplerinin gayrimenkullerinin adresleri hakkında yalan beyanda bulundukları biliniyor. 20 milyon nüfuslu Dakka’da binaların yüzde 95’indeyse yangın çıkışı bulunmuyor.

New York Times bugün ayrıca Çin’de Müslüman Uygurlar’ı baskı altında tutma kampanyasının bir parçası olarak hükümetin Amerika’dan da aldığı akademik ve ticari destekle genetik veri topladığını bildiriyor. İnsan hakları örgütleri, Uygurlar’ın Komünist Parti’ye boyun eğmesini amaçlayan Çin Hükümeti’nin kapsamlı bir DNA veritabanı oluşturarak devlet politikalarına karşı direnenleri takip etmeyi kolaylaştırmaya çalıştığını iddia ediyor. Habere göre Çin’de polis gücüyle işbirliği içinde çalışan bilimadamları, DNA toplama kapasitelerini arttırmak için merkezi Amerika’nın Massachusetts eyaletinde bulunan Thermo Fisher firmasının ürettiği ekipmanları kullanıyor. Gazete, Çinli uzmanların ayrıca Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan ve dünyanın sayılı genetik uzmanları arasında yer alan Profesör Kenneth Kidd tarafından sağlanan Uygurlar’a ait genetik verileri de kullandıklarını kaydediyor. Profesör Kidd, genetik verilerinin Çin tarafından kullanıldığından habersiz olduğunu ve Çinli bilimadamlarının DNA donörlerinden onay almak gibi, bilimsel normlar çerçevesinde hareket ettiklerine inandığını söyledi. Thermo Fisher firmasıysa Çin Hükümeti’nin Uygurlar’ı takip etme kampanyasını en yoğun şekilde yürüttüğü Sincan bölgesinde bundan böyle satış yapmayacağını açıkladı. Çin’in DNA teknolojisini bir etnik grubu baskı altında tutmak için kullanması, bilim dünyası açısından birçok etik ve hukuki meseleyi de beraberinde getiriyor. Çin’in uygulamaları, çoğu Amerika’nın kontrolünde olan ya da Amerika’da üretilen kamuya açık DNA veritabanları ve genetik teknolojinin kullanılmasına dayanıyor. Çinli uzmanların Uygurlar’a ait DNA numunelerini küresel veritabanına yüklemesi ise bilimsel bazı kuralların ihlal edilmesi anlamına geliyor.