22 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post gazetesine göre Çinli teknoloji devi Huawei kendisini Başkan Donald Trump’ın ticaret savaşının ortasında bulmuş ve ulusal güvenlik tehdidi olarak kara listeye alnmıştı. Washington Post elde ettiği belgelere ve gizli tanıklara dayandırdığı haberinde teknoloji devinin Kuzey Kore hükümetine gizli gizli kablosuz internet ağı kurması için yardım ettiğini ortaya koydu. Habere göre Huawei bir dizi proje için Çin devlet firması Panda Uluslararası Bilgi Teknolojileri’yle son sekiz yıldır işbirliği yapıyor. Washington Post’un ele geçirdiği belgeler şirketin dünya genelindeki telekom operasyonlarını sıralayan bir veri tabanından elde edildi. Bu belgeler arasında eski iş emirleri, sözleşmeler ve ayrıntılı hesap çizelgeleri yer alıyor. Washington Post hesap çizelgelerini ve diğer belgeleri bunların kamu yararına olduğu düşüncesiyle yayımlanmasını isteyen, adını gizli tutan eski Huawei çalışanından aldığını belirtti. Gazeteye göre belgeler, ‘‘Parçalarında Amerikan teknolojilerini kullanan Huawei Kuzey Kore’ye malzeme üretirken ABD’nin ihracat kısıtlamalarını ihlal etti mi?’’ sorusunu doğuruyor. Kuzey Kore hükümeti nükleer programı ve insan hakları ihlalleri nedeniyle sıkı uluslararası yaptırımlara tabi tutuluyor. Konuyla ilgili yorum yapmayı reddeden Ticaret Bakanlığı 2016’dan bu yana Huawei ve Kuzey Kore arasında bağlantı olduğu iddialarını inceliyor, ancak bu ikisi arasında bir bağlantı bulunduğu yönünde bir açıklama bugüne kadar yapılmadı. Bakanlığın soruşturması aktif şekilde devam ediyor.

New York Times ABD ve Çin arasında artan güvensizliğin Amerika’ya Çin’den para akışını yavaşlattığını yazıyor. Habere göre Başkan Donald Trump göreve geldiğinden bu yana Çin’den ABD’ye yapılan yatırım yüzde 90 oranında düştü. Düşüşün nedenleri arasında ABD tarafından uygulanan sıkı regülasyonlar, Çin’den gelecek yatırımlar için daha az konuksever bir ortam oluşmuş olması, ayrıca Pekin’in yurt dışı harcamalarıyla ilgili getirdiği sıkı kısıtlamalar yer alıyor. Habere göre bu durum Silikon Vadisi’ndeki start-up’lar, Manhattan’daki emlak piyasası ve yıllar boyunca Çinli yatırımcıları çekmeye çalışan eyalet yönetimleri de dahil olmak üzere çok sayıda sanayiyi etkiliyor. Haberde ‘‘Bu durum yıllar boyunca birbiriyle entegrasyonunu arttıran iki büyük ekonominin nasıl birbirinden uzaklaşmaya başladığının da bir göstergesi’’ deniliyor. Bugüne kadar Çin’den ABD’ye para akışı otomobil, teknoloji, enerji ve tarım sektörleriyle Michigan, Güney Carolina, Missouri, Teksas ve diğer eyaletlerde yeni istihdam imkanları oluşturulması alanlarına yöneldi. Yerel yönetimler ve ABD’li firmalar Çin ekonomisinde patlama yaşanırken bu yatırımları çekmek için yarıştı. Ancak Trump’ın ekonomik Soğuk Savaşı bu trendi tersine çevirdi. Ekonomik araştırma firması Rhodium Group’a göre Çin’in ABD’deki doğrudan yatırımı 2018’de 5,4 milyar dolara düştü. Bu rakam 2016’da 46,5 milyar dolardı. Bu da yüzde 88’lik bir düşüşe denk geliyor.