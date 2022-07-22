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22 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 22 Temmuz 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

22.07.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 22 Temmuz Cuma günü haftanın son On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Peki 22 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 22 Temmuz 2022 Cuma On Numara çekilişi sonuçları...

22 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 22 Temmuz 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi bu akşam sonuçlanacak. Haftanın son On Numara çekilişi 22 Temmuz Cuma günü bu akşam gerçekleşecek. Son olarak 10 bilen 3 kişi 77.207,40 TL kazanmıştı. Peki 22 Temmuz 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

22 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta, haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmekte. 22 Temmuz On Numara çekilişi ise bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazartesi günü yapılmıştı. Yapılan son çekilişte 10 bilen 3 kişi 77.207,40 TL kazanmıştı. Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

22 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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