22 Temmuz reyting sonuçları: Elimi bırakma izlendi mi, kaçıncı oldu?

22 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Yaz dönemi ekranlarda sezonluk diziler, yarışmalar ve yabancı - yerli sinemalar reyting yarışına giriyor. Sezon bitimi sonrasında henüz TV kanallar Pazar gününe bir yaz dizisi koymadılar. İlk olarak bu güne TRT 1, Elimi Bırakma adlı yeni dizisini yerleştirdi. Pazar günü TV kanallarında ağırlıklı olarak yabancı sinema filmleri boy gösterdi. BPeki bunlardan hangi daha çok izlendi? Bu programlar reyting sıralamasında kaçıncı oldular? 22 Temmuz reyting sonuçları az sonra belli olacak...

22 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşamın reyting sonuçları henüz belli olmadı. 23 Temmuz Pazar günü için TRT 1'in başrollerinde Aliba Boz ve Alp Navruz'un yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin ne kadar izlendiği merak ediliyor. Reyting sonuçları belli olur olmaz haberimize eklenecek.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.