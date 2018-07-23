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22 Temmuz reyting sonuçları: Elimi bırakma izlendi mi, kaçıncı oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

22 Temmuz reyting sonuçları belli oldu mu? Dün ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisi izlendi merak ediliyor. 22 Temmuz Pazar günü ekranlarda pek dizi yoktu. TRT 1'de Elimi Bırakma adlı dizi yayın hayatına başladı. Diğer kanallarda yabancı sinema filmleri ekrana geldi. TRT 1'de Peki günün birincisi kim oldu? 22 Temmuz reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

22 Temmuz reyting sonuçları: Elimi bırakma izlendi mi, kaçıncı oldu?

22 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Yaz dönemi ekranlarda sezonluk diziler, yarışmalar ve yabancı - yerli sinemalar reyting yarışına giriyor. Sezon bitimi sonrasında henüz TV kanallar Pazar gününe bir yaz dizisi koymadılar. İlk olarak bu güne TRT 1, Elimi Bırakma adlı yeni dizisini yerleştirdi. Pazar günü TV kanallarında ağırlıklı olarak yabancı sinema filmleri boy gösterdi. BPeki bunlardan hangi daha çok izlendi? Bu programlar reyting sıralamasında kaçıncı oldular? 22 Temmuz reyting sonuçları az sonra belli olacak...

22 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşamın reyting sonuçları henüz belli olmadı. 23 Temmuz Pazar günü için TRT 1'in başrollerinde Aliba Boz ve Alp Navruz'un yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin ne kadar izlendiği merak ediliyor. Reyting sonuçları belli olur olmaz haberimize eklenecek.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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reyting sonuçları dizi Elimi Bırakma

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