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22 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 20:00 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 5 bin 545'e yükseldi. Son 24 saatte 902 yeni tanı konuldu. İşte 22 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

22 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

22 Temmuz 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu.

Son 24 saatte 1203 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 205 bin 214 oldu.

BAKAN KOCA: HAYAT, UMUT VERİCİ BİR DÜZENE GİRİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. http://covid19.saglik.gov.tr"
22temmuz
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