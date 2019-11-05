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22 ton sahte deterjan ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 325 bin lira olan 22 ton sahte ve taklit deterjan ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen çalışmalar kapsamında, sahte ve taklit olarak üretimi yapılarak piyasaya sunulan ürünlerle ilgili merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler mahallelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda sahte ve taklit olarak üretimi yapılarak piyasaya sunulan çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 325 bin 530 TL olan 52 bin 502 adet toplam 22 ton toz deterjan, etiket, hassas terazi, dolum makinesi, kompresör ve barkot ile baskı makinesi, deterjan ham maddesi ve tuz ele geçirildi.Olayla ilgili haklarında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapılan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 325 bin lira olan 22 ton sahte ve taklit deterjan ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen çalışmalar kapsamında, sahte ve taklit olarak üretimi yapılarak piyasaya sunulan ürünlerle ilgili merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler mahallelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda sahte ve taklit olarak üretimi yapılarak piyasaya sunulan çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 325 bin 530 TL olan 52 bin 502 adet toplam 22 ton toz deterjan, etiket, hassas terazi, dolum makinesi, kompresör ve barkot ile baskı makinesi, deterjan ham maddesi ve tuz ele geçirildi.
Olayla ilgili haklarında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapılan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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