HABER

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali tanıtım toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:28 | Son Güncelleme

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali tanıtım toplantısı

Başkent'te 23-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sündüz Haşar, Kuğulu Park'ta düzenlenen ve çok sayıda kadın sinema severlerin katıldığı tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu yıl 1721 film arasında 140 seçkiden oluşan bir liste yaptıklarını, bunun 22 yıllık zaman diliminde bir rekor olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yeni filmleri festivalde göstereceklerini ifade Haşar, seçilen filmler arasında ödül alanları festival sonunda açıklayacaklarını belirtti.

Haşar, dünyada göçmenlik sorunu olduğuna işaret ederek, "Bu yıl festivalimizde göçmenlik koca bir başlık olarak öne plana çıktı. Biz kadınların bu soruna bakış açısını öne çıkarmak için 'yersiz yurtsuz' kategorisiyle bu soruna değindik." dedi.

Program festival ekibinin düzenlediği konserin ardından sona erdi.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Öğrenciler atık materyallerden hazırladıkları defileyle çevre kirliliğine dikkat çektiÖğrenciler atık materyallerden hazırladıkları defileyle çevre kirliliğine dikkat çekti
Baba ve kızı aynı üniversiteden mezun olduBaba ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ankara

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Ümit Erdim 'deli dana' dansıyla sosyal medyayı salladı!

Ümit Erdim 'deli dana' dansıyla sosyal medyayı salladı!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.