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22 Ülkü Ocağı’nın yöneticilerinden MHP Bursa Teşkilatı’na ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 17:06 | Son Güncelleme

Bursa’da teşkilatlı 22 Ülkü Ocağının yöneticileri, MHP il ve ilçe başkanlıklarına eş zamanlı ziyaret gerçekleştirdi.

22 Ülkü Ocağı’nın yöneticilerinden MHP Bursa Teşkilatı’na ziyaret

Bursa’da teşkilatlı 22 Ülkü Ocağının yöneticileri, MHP il ve ilçe başkanlıklarına eş zamanlı ziyaret gerçekleştirdi. MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir, “Türk milliyetçileri devlet için millet için tek yürek” vurgusu yaptı.
Kısa süre önce il başkanlığı görevine atanan Cahit Özdemir’in yönetiminde yeniden yapılanan Bursa Ülkü Ocakları ve bağlı 21 Ülkü Ocağının yöneticileri, eş zamanlı olarak MHP’nin il ve ilçe başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi.
Yönetimiyle birlikte Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir ve ekibini ağırlayan MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, “Allah’a şükürler olsun ki, Ülkü Ocakları sözü sağlam, özü sağlam olan Türk gençliğinin yarım asırlık yadigârıdır. Ülkü Ocakları adam gibi adam olanların yarım asırlık Bozkurt yuvasıdır. Ülkü Ocakları; aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının ufuk ötesini görebilen, zamanlar üstüne çıkabilen iman kaynağıdır” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalkancı, “Ülkü Ocakları, MHP’nin kurmay okullarıdır. Daha açık bir kavramla Ülkü Ocakları hepimizin yetiştiği irfan mektebi, iffet ve irade menkıbesidir. Dolayısıyla bugün Bursa genelinde Ülkü Ocaklarımızın il ve ilçe başkanlıklarımıza gerçekleştirdiği eş zamanlı ziyaret, bu bağa vurgu yapmakla birlikte Türk milliyetçilerinin devlet için millet için dün olduğu gibi bugün de yarın da tek yumruk olmaya devam edeceğinin en net delilidir” diye konuştu.
"En temel çaba"
“Ülkü varsa amaç vardır, arzu vardır, arayış vardır, asırları kavrayış vardır, hem geçmişe, hem bugüne, hem de geleceğe karşı ertelenemez sorumluluk bilinci var demektir” diyen Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir de, Türk milliyetçilerinin disiplinli, birbirine sıkı bağlarla bağlı büyük bir aile olduğunu söyledi.
Özdemir, “ Ülkü Ocakları çelik yumruğu ipeğe sararak ilim ve kültürle ahlak mektebi haline gelmiştir. Bu yüksek ahlakı toplumun geniş kesimlerine yaymak, bizi var eden temel değerleri milletimizle paylaşmak çabalarımızın özünü teşkil etmektedir. İnanıyoruz ki bu çabalar asla boşa gitmeyecek, inanmış bir Ülkücünün davası için verdiği mücadele mutlaka başarıya ulaşacaktır” dedi.

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