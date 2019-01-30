22 yaşındaki aşçıdan, canlı heykel performansı

Yaz dönemlerinde Antalya’da aşçılık yapan genç, kış aylarında memleketi Denizli’de canlı heykel performansı gerçekleştiriyor. Dakikalarca hareketsiz duran gence Denizlililer ilgi gösteriyor.

Denizli’de, 22 yaşındaki Emre Balım isimli gencin yapıkları vatandaşların ilgisini çekiyor. Asıl mesleği aşçılık olan Balım, 4 yıldır Antalya’da bir otelde yazları şef olarak çalışıyor, kışları ise memleketi Denizli’ye geliyor. Balım, Antalya’da arkadaşlarıyla başladığı canlı heykel sanatını bu yıl Denizli’de gerçekleştiriyor. Giydiği giysiler ve yüzündeki boya ile dikkat çeken Balım, müzik eşliğinde dans edip sonrasında dakikalarca hareketsiz duruyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde sanatını icra eden Balım’a, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bazı vatandaşlar görüp şaşırırken bazıları ise yanına gidip fotoğraf çektiriyor.

"Saatler süren bir performans sergiliyoruz"

Makyajı ve kostümü ile gerçek heykelleri aratmayan Balım, hazırlıklarını tamamlayıp caddeye çıktığını ve saatler süren bir performans sergilediğini belirterek, "Denizli’de böyle bir sanatı yapmak gerektiğini düşünüyordum. Antalya’da çalıştığım için kışları Denizli’ye geliyorum, boş zamanım oluyor, böyle bir sanata başladık. Denizli’deki tepkiler güzel, insanlar önce şaşırıyor, fotoğraf çektiriyor, beğeniyorlar. Bu gösteri sanatlarının bir dalı, canlı heykel sanatı. Hareketsiz kalıyoruz, öncesinde makyajı ve kostümleri biraz zorluyor, sonrasında çıkıyoruz caddeye saatler süren bir performans sergiliyoruz. İleride performansı büyütebilirim, takım arkadaşları bulabilirim. Belediyelerin desteği olursa diğer şehirlerde de performans sergileyebilirim" dedi.