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22 yaşındaki Hülya'dan 3 gündür haber alınamıyor

29.08.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrılan Hülya Sarılsu'dan (22), 3 gündür haber alınamıyor. Hülya'nın geri dönmesini isteyen ailesi ise gözyaşı dökerek, mutlu haber bekliyor.

22 yaşındaki Hülya'dan 3 gündür haber alınamıyor

Umut Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Sarılsu ailesinin en küçük kızları Hülya, cuma günü sabah saatlerinde hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Ailesi, akşam geri dönmeyen kızlarının telefonuna da ulaşamayınca arama çalışması başlattı. Kendi imkanlarıyla sonuç alamayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri tarafından Hülya'nın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

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"HASTANEYE GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Kızının evde sürekli olarak mobil oyunlar oynadığını anlatan baba Ali Sarılsu, mutlu bir haber almayı beklediklerini söyledi. Ali Sarılsu, "Cuma günü uyandıktan sonra kızım hazırlanıp hastaneye gideceğini söyledi. Gün içerisinde kendisini aradım ama telefonu kapalıydı. Hülya'ya ulaşamayınca karakola kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.

"TEK İSTEĞİM GERİ DÖNMESİ"

Kızının evden kaçmasından, kaçırılmasından veya öldürülmesinden endişe ettiğini anlatan Ali Sarılsu, "Bizim kimseye zararımız olmadı ve düşmanımız yok. Kızım, son zamanlarda bazı arkadaşlarından para istemiş. Mobil oyunlar oynuyordu. Kızımın biran önce eve gelmesini istiyorum, borcu varsa da öderim. Tek isteğim biran önce kızımın sağ salim geri dönmesi" dedi.

Fotoğrafına baktığı kızı için gözyaşı döken anne Zeynep Sarılsu da, "Kızımı çok seviyorum ve geri dönmesini istiyorum. 3 gündür kızımdan haber alamıyorum ve öldürüldüğünden şüpheleniyorum. Kızımın sevdiği veya konuştuğu herhangi birisini yoktu. Bana her şeyini anlatırdı. Günlerdir ağlıyoruz ve gözümüzün yaşının dinmesini için Hülya'nın geri dönmesini istiyorum" diye konuştu. (DHA)

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