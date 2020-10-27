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22 yaşındaki muhtarın gençlik derdi: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip (22), bazı kişilerin yaşı küçük olduğu için muhtar olduğuna inanmadığını belirterek, "Bazen kimliğimi göstermek zorunda kalıyorum" dedi.

22 yaşındaki muhtarın gençlik derdi: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde oturan Oktay Garip, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar seçildi. 1060 mahalleli Bursa'nın en genç muhtarı olan Oktay Garip, 13 bin 500 kişinin yaşadığı mahalleye, genç yaşta hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhtar olduğu mahallede doğup büyüdüğünü belirten Oktay Garip, "2019'daki yerel seçimlerde mahalleme muhtar olarak seçildim. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda elimden geleni yapmaya gayret gösteriyorum. Genç olduğumuz için vatandaşlar şaşırıyorlar. Hatta bazen kimliği göstermek zorunda da kalabiliyorum. Bursa'da en genç muhtar benim. 22 yaşındayım. Türkiye’nin de en genç muhtarları arasında olduğumu biliyorum" dedi.

'BİR AMCA MUHTAR OLDUĞUMA İHTİMAL VERMEMİŞTİ'

Bir anısını anlatan Garip, “Bir amcamız bir gün yanıma geldi ve bana babamı sordu. Ben de ‘Babam evde’ dedim. O da ‘İmzalanacak belgem vardı’ dedi. Ben de, ‘Getir ben imzalayayım’ dedim. Muhtarın ben olduğuma ihtimal vermemişti. Sonrasında kimliğimi görünce şaşırdı ve bana çok genç olduğumu söyledi. Böyle bir anım oldu” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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