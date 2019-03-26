HABER

22 yıl aradan sonra aynı koltuğa bakan yardımcısı olarak oturdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 22 yıl önce kaymakamlık yaptığı Sulakyurt ilçesinde kaymakamlık makamına bu kez bakan yardımcısı olarak oturdu.

22 yıl aradan sonra aynı koltuğa bakan yardımcısı olarak oturdu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 22 yıl önce kaymakamlık yaptığı Sulakyurt ilçesinde kaymakamlık makamına bu kez bakan yardımcısı olarak oturdu. İnce, "Tekrar burada olmak beni ziyadesiyle memnun etti. Mesleğimizin ilk yıllarını burada geçirdik, güzel tecrübeler edindik. Çok değerli Sulakyurtlu hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız bizlere hemşehrilik yaptılar. Yani hakikaten az önce karşılamada da duygulandım” dedi.
Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, kaymakamlık makamına geçerek burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün tabii benim için çok anlamlı bir gün. 22 yıl sonra tekrar, 22 yıl sonra görev yaptığım Sulakyurt ilçemizde kaymakam olarak tekrar burada olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. İyi ki Sulakyurt’ta çalışmışım, iyi ki sizleri tanımışım. Mesleğimizin ilk yıllarını burada geçirdik güzel tecrübeler edindik. Çok değerli Sulakyurtlu hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız bizlere hemşehrilik yaptılar. Yani hakikaten az önce karşılamada da duygulandım. Birer akrabamız oldular, bu duyguyu bu heyecanı bizlere yaşattıkları için ben huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum. Bu ziyaretimizi ben de çok büyük anlamı var. Sizlerde de vardır mutlaka Sulakyurtlular hakikaten devletine, milletine, vatanına, bayrağına düşkün insanlardır. Bu açıdan devletine düşkün, milletine düşkün, vatanına düşkün herkesi de bağrına basarlar. Biz bunu bildik, yaşadık. Ailecek yaşadık. Ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yıllar sonra Sulakyurt kaymakamlığın da sizlerle olmak beni gerçekten mutlu etti” diye konuştu.
AK Parti Sulakyurt İlçe Başkanlığı tarafından meydan da düzenlenen mitinge katılan İnce, burada vatandaşlara hitap etti. 1997 yılında buraya kaymakam olarak geldiğini belirten İnce şunları söyledi:
“3 yıl sizlere hizmet etme şerefine layık oldum. Sizin gibi değerli insanların vatansever bayrağına, milletine, devletine, vatanına düşkün insanlara hizmet etmenin her zaman gururunu ve onurunu yaşadım. Sizler bana her zaman sahip çıktınız, takip ettiniz, desteklediniz. Bunu her zaman kalbimde hissettim bunun için gerçekten müteşekkirim. Kıymetli hemşehrilerim, 31 Mart’ta bir seçime gidiyoruz. Mahalli idareler seçimlerine. Sizler meclis üyelerini, muhtarlarınız ve belediye başkanınızı seçeceksiniz. Bu kararınızı verirken çok büyük bir karar verdiğinizi ne için karar vereceğinizi ve bu verdiğiniz kararın 2 gramlık oy pusulasını ne anlama geldiğini çok iyi düşünürken vermelisiniz. Cumhurbaşkanımızın başkanlığın da bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte bu ülkeye fırsat vermemeye çalışan bizlerin huzurunu, güvenini bozmaya çalışan evlatlarınızı şehit eden bütün terör örgütleriyle varımızla gücümüzle mücadele ediyor. Hepsini karşımıza alıyoruz. Sizler takip ediyorsunuz bunların inlerine giriyoruz, mağaralarda buluyoruz ve bu millete kast eden terör örgütlerini teröristleri yaşatmamaya onlara bu memlekette hayat vermemeye çalışıyoruz.”
Bakan İnce’ye Sulakyurt ilçesindeki ziyaretine Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve protokol üyeleri eşlik etti.

22 yıl aradan sonra aynı koltuğa bakan yardımcısı olarak oturdu

22 yıl aradan sonra aynı koltuğa bakan yardımcısı olarak oturdu

22 yıl aradan sonra aynı koltuğa bakan yardımcısı olarak oturdu

22 yıl aradan sonra aynı koltuğa bakan yardımcısı olarak oturdu

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor"Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor"
Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan belediye başkan adayının soy ismini söyleyemediKılıçdaroğlu, Eyüpsultan belediye başkan adayının soy ismini söyleyemedi

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.