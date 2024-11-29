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22 yıl hapis cezası bulunan şahsı Galatasaray sevdası yaktı! Devre arasında...

29.11.2024 11:15
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Bursa'da 22 yıl hapis cezası bulunan bir şüpheli Galatasaray'ın maçını izlemek için gittiği kafede yakayı ele verdi. Galatasaray sevdalısı şahıs devre arasında gözaltına alınarak karakola götürüldü.

22 yıl hapis cezası bulunan şahsı Galatasaray sevdası yaktı! Devre arasında...

Bursa'da 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli polisin radarına takıldı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelinin bir kafede Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken yakaladı.

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22 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Bursa'da Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

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Hırsızlık suçundan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emrah A.'yı (25), teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin bir kafede olduğu bilgisine ulaştı.

Kafeye müşteri gibi giren ekipler, 24 suç kaydı olan Emrah A.'yı Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken yakaladı.

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Devre arasını karakolda geçiren şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa galatasaray
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