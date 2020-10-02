220 kiloya ulaştı, yeniden yürüyeceği günün hayalini kuruyor!

Geçirdiği beyin kanamaları nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen, hareketsizlik ve kullandığı ilaçlar nedeniyle 220 kiloya ulaşan 48 yaşındaki Ahmet Köksal, sağlığına kavuşacağı günlerin hayaliyle yaşıyor. İlk kez 2013'te beyin kanaması geçirerek, çalışamaz hale gelen Köksal, ikincisini 2015'te, üçüncüsünü 2017’de geçirdiği beyin kanamaları nedeniyle yatağa mahkum hale geldi. Hem hareketsizlik hem aldığı ilaçlar nedeniyle daha da kilo alan Köksal 220 kiloya ulaştı. Köksal, ilk beyin kanamasının ardından kendi özel ihtiyaçlarını giderebilirken bugün artık bu ihtiyaçlarını da karşılayamıyor. Yüzde 88 engelli raporu olan, ayaklarında ve vücudunda yaralar bulunan Köksal'ın bütün ihtiyaçlarını eşi gideriyor. Nefes darlığı çeken Köksal'ın kalbinde, böbrekler ve damarlarında çeşitli sağlık sorunları bulunuyor. Eyüpsultan'da Düğmeciler Mahallesi'nde Vakıflar Müdürlüğü'ne ait 2 odalı eski bir gecekonduda yaşayan Köksal ailesine mahallenin Muhtarı Süleyman Özcan yardım eli uzattı. Muhtar Özcan sayesinde Nişanca Mahallesi'nde giriş katında bir ev bulan ve kirası Eyüpsultan Belediyesi tarafından karşılanan Köksal ailesi, yeni taşınacakları evleri için eşya desteği bekliyor.

'YÜRÜME YETİMİ İYİCE KAYBETTİM' Obezite hastası Ahmet Köksal, durumu hakkında AA muhabirine, 2013'te geçirdiği beyin kanamasından sonra yatağa bağımlı hale geldiğini söyledi. Daha sonra da iki kez beyin kanaması geçirdiğini belirten Köksal, "İlk raporum yüzde 66, ikinci raporum yüzde 88 verildi. Yürüme yetimi iyice kaybettim, artık ayağa da kalkamıyorum. 48 yaşındayım. Plastik fabrikasında çalışıyordum. İş yerinde yığılmışım hastaneye götürüldüm. 5-6 yıldır yatağa bağımlıyım. 2013’ten beri bu evdeyiz." diye konuştu. 'EŞİME BAKIM PARASIYLA BAKIYORUM' Aysun Köksal da eşinin 2013'te aniden yüksek tansiyon hastalığına yakalandığını, buna bağlı olarak birkaç kez beyin kanaması geçirdiğini anlattı. Eşinin durumunun giderek kötüleşmesi nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Aysun Köksal, mahalle muhtarının yardımı sayesinde kendisine bakım parası sağlandığını kaydetti. Köksal, yatağa bağımlı birine bakmanın zor bir durum olduğunu ifade ederek, "Çok zor, Allah kimsenin başına vermesin. Tek başıma onunla ilgileniyorum. Bezliyorum, vücudunu siliyorum. Eyüp Belediyesi’nden doktorlar gelip tedavisiyle ilgileniyor. Bacaklarda damar tıkanıklığı ve ödem var. Koronadan dolayı hastaneye yatıramadık. Ahmet bey artık 220 kiloya ulaştı. Çevirirken ağırlaştı. Döndürmekte zorlanıyorum. Doktor bacaklarının hissiyatının kaybolduğunu söyledi. Bir kez daha beyin kanaması geçirirse tamamen bitkisel hayata girecek." şeklinde konuştu.