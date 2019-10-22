"224 kamu idaresinin bütçesini görüşececeğiz"

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile AK Parti hükümetlerinin 18, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise ikinci bütçe kanun teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye sunulduğunu dile getiren Elvan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerine 24 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da başlanacağını bildirdi.

Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kanun teklifi verme yetkisinin, münhasıran milletvekillerine verildiğini, sadece bütçe kanun teklifi ile kesin hesap kanun teklifinin ise Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulduğunu belirtti.

ALİ KEMAL AKAN - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesininin görüşüleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumuyla bütçe görüşmelerinin başlayacağını ifade eden Elvan, teamül olarak bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin bütçeyle ilgili hazırlıklarını yapması için yaklaşık iki hafta ara verileceğini kaydetti.

Elvan, komisyonda, 6 Kasım'da bütçenin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacağını, 7 Kasım'dan itibaren de kurumların bütçelerinin ele alınmasını planladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 16 bakanlığın bütçesinin görüşüleceğini belirten Elvan, şu anki takvime göre, 29 Kasım itibarıyla bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasını tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Aralık ayının ilk haftasında 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifini, hazırlanacak raporla birlikte TBMM Genel Kuruluna sunacaklarını ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

"Bütçenin detayına baktığımızda ise, kanun teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesini görüşeceğiz. Bununla birlikte Sayıştay tarafından hazırlanan Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu olmak üzere beş genel denetim raporu da var. Ayrıca 189 kamu kuruluşumuzun Sayıştay raporları olmak üzere toplam 194 Sayıştay raporunun müzakerelerini bütçe görüşmeleri esnasında yapacağız."

2020 yılı bütçe giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artışla 960 milyar liradan, 1 trilyon 95 milyar liraya çıkmasının planlandığını belirten Elvan, bütçe gelirlerinin ise 880 milyar liradan 956,6 milyar liraya yükselmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Elvan, 3 yıllık dönemde de bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3'ün altında olmasının hedeflendiğini kaydetti.

