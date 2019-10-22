HABER

"224 kamu idaresinin bütçesini görüşececeğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Bütçe kanun teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesini görüşeceğiz" - "Bütçe görüşmelerine 24 Ekim Perşembe günü başlanacak"

ALİ KEMAL AKAN - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesininin görüşüleceğini bildirdi.

Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kanun teklifi verme yetkisinin, münhasıran milletvekillerine verildiğini, sadece bütçe kanun teklifi ile kesin hesap kanun teklifinin ise Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulduğunu belirtti.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile AK Parti hükümetlerinin 18, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise ikinci bütçe kanun teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye sunulduğunu dile getiren Elvan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerine 24 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da başlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumuyla bütçe görüşmelerinin başlayacağını ifade eden Elvan, teamül olarak bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin bütçeyle ilgili hazırlıklarını yapması için yaklaşık iki hafta ara verileceğini kaydetti.

Elvan, komisyonda, 6 Kasım'da bütçenin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacağını, 7 Kasım'dan itibaren de kurumların bütçelerinin ele alınmasını planladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 16 bakanlığın bütçesinin görüşüleceğini belirten Elvan, şu anki takvime göre, 29 Kasım itibarıyla bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasını tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Aralık ayının ilk haftasında 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifini, hazırlanacak raporla birlikte TBMM Genel Kuruluna sunacaklarını ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

"Bütçenin detayına baktığımızda ise, kanun teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesini görüşeceğiz. Bununla birlikte Sayıştay tarafından hazırlanan Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu olmak üzere beş genel denetim raporu da var. Ayrıca 189 kamu kuruluşumuzun Sayıştay raporları olmak üzere toplam 194 Sayıştay raporunun müzakerelerini bütçe görüşmeleri esnasında yapacağız."

2020 yılı bütçe giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artışla 960 milyar liradan, 1 trilyon 95 milyar liraya çıkmasının planlandığını belirten Elvan, bütçe gelirlerinin ise 880 milyar liradan 956,6 milyar liraya yükselmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Elvan, 3 yıllık dönemde de bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3'ün altında olmasının hedeflendiğini kaydetti.

PARTNER Bu nasıl moda? Bu nasıl moda?
Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (2)Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (2)
Bakan Selçuk: Kadın istihdamında önemli ilerleme sağladıkBakan Selçuk: Kadın istihdamında önemli ilerleme sağladık
Anahtar Kelimeler:
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'den 'harekat' açıklaması!

HDP'den 'harekat' açıklaması!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

İnfaz indirimi (Af yasası) düzenlemesi kimleri kapsayacak, yasalaşırsa kaç kişi tahliye olacak?

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

AK Partili Orhan Miroğlu ve CHP'li Aytuğ Atıcı arasında CNN Türk canlı yayınında sert tartışma!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Milli Savunma Bakanı Akar: Tek hedefimiz terör koridorunu yok etmek

Bakan Akar: Tek hedefimiz terör koridorunu yok etmek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.