HABER

224 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY davasında 2 tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 20:40 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme, iki sanığı tahliye etti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme, iki sanığı tahliye etti.
Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, bir kısım müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın bugünkü celsesinde sanık eski Korgeneral Salih Ulusoy ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını tamamlandı. Mahkeme, Ulusoy'un savunmasının tamamlamasının ardından, ara karar için savcıya söz verdi. Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tamamının tutukluğu yönünde karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
MAHKEME, GENELKURMAY DIŞINDAKİ ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLAMALARINI AYIRDI
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bazı sanıkların, Genelkurmay Başkanlığı dışındaki, yaklaşık 2 bin 500 ayrı suçlamayı içeren öldürme ve yaralama olaylarından sorumlu tutulmasıyla ilgili dosyayı, bu olaylarla ilgili raporun tamamlanmaması nedeniyle ayrılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Genelkurmay Harekat Başkanlığı NATO Proje Subayı olan eski yarbay Murat Mala ile Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanı olan eski Kurmay Albay İlyas Bilgiş'in yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katlettiEmekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti
'Polisim' diye dolandırılırken, polis tarafından kurtarıldı 'Polisim' diye dolandırılırken, polis tarafından kurtarıldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında hangi fotoğraflar yarışıyor?

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında yarışan kareler

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Her köşesi cennet! Türkiye 10 yılda ikiye katladı!

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.