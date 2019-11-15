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224 milyonluk sahte fatura düzenleyen çete çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:19 | Son Güncelleme

Ankara’da hayali ticaret yaparak 224 milyon 500 bin liralık sahte fatura düzenleyen çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, sahte fatura düzenleyerek hayali ticaret yapan çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Ankara’da hayali ticaret yaparak 224 milyon 500 bin liralık sahte fatura düzenleyen çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, sahte fatura düzenleyerek hayali ticaret yapan çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılarak, operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin adına kayıtlı adresler tespit edilerek, 5 şirkette arama kararı alındı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda mermi, 31 adet farklı firmalara ait kaşe, 2 adet tahsilat makbuzu, 224 milyon 500 bin TL değerinde sahte fatura ele geçirildi.
Çetenin paravan tabelasız şirketler kurup, buralarda düzenlediği sahte faturalarla kamuyu zarara uğrattığı belirlendi. Düzenlenen sahte belgelerden elde edilen komisyon gelirlerinin kayıt dışı bırakıldığı ve düzenlenen sahte belgelerle vergi ziyanına sebep oldukları tespit edildi.

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