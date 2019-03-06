225 bin lirasını gasp edip araçlarında sürüklediler

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY'de evini satan bir kişi gaspçıların hedefi oldu. Tapu dairesinden çıkan Rüstem Karagöz'ün aracını çarpan 2 kişi, 225 bin lirayı gasp etti. Gaspçıların aracının kapısında asılı kalarak yaklaşık 50 metre sürüklenen Karagöz yaralandı.

Olay Taşdelen mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Rüstem Karagöz evini 225 bin liraya satışını yaptıktan sonra tapu dairesinden ayrıldı. Otomobiliyle yola çıkan Karagöz'ü plakası alınamayan bir araçta bulunan 2 şüpheli takip etmeye başladı. Şüpheliler takip ettikleri araca, Turgut Özal Bulvarı üzerinde arkadan çarptı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Karagöz, kaza olduğu düşüncesiyle kapıyı kilitlemeden aracından indi. Bu sırada gaspçıların biri Karagöz'ü oyalarken diğer gaspçı içinde 225 bin lira bulunan çantayı aldı. Parasının çalındığı anlayan Karagöz ile gaspçılar arasında arbede yaşandı

Yaşanan arbede sonrası gaspçılar plakası alınamayan araçlarına bindi. Karagöz kaçan aracın kapısına tutarak gaspçıların kaçmasını engellemeye çalıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Rüstem Karagöz yere düşerek yaralandı. Çantayı alan gaspçılar izlerini kaybettirdi. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, başından ve kolundan yaralanan Karagöz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.