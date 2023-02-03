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23/2-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 23/2-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 04:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Trafik Kanunu'na göre uyulması gereken birçok trafik vardır. Trafik kuralları sürücüler başta olmak üzere hemen hemen herkesin araştırdığı konular arasındadır. Trafik Kanununa göre 22 trafik cezası da sürücüleri ilgilendirmektedir. Karayolları Trafik Kanunu'nda 23/2-a trafik cezasının kimlere uygulandığı ve ne olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. Peki, 23/2-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

23/2-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 23/2-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları yaşanabilecek can ve mal kaybının önlenebilmesi için oldukça önemlidir. Bu sebeple trafik kurallarına eksiksiz bir şekilde uyulması gerekmektedir. Sürücüler tarafından sıklıkla araştırılan cezalardan biri de 23/2-a trafik maddesidir. 23/2-a trafik cezasına uyulmadığı takdirde gerekli işlemler yapılmakta ve sorumlu kişilere bir ceza verilmektedir.

23/2-a trafik cezası nedir?

23/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesinin belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu başlığı altında yer almaktadır. 23/2-a trafik cezasına göre, araç tescil belgesini araçta bulundurmamak yasaktır. Daha açık bir ifade ile 23/2-a trafik cezası araçta araç ruhsatını bulundurmamak anlamına gelmektedir.

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23/2-a trafik cezası kimlere uygulanır?

23/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu, araç tescil belgesini araçta bulundurmamak ile ilgilidir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, araçta araç ruhsatının bulundurulmaması yasaktır. 23/2-a trafik cezasına uyulmadığı takdirde araç sürücülerine idari para cezası verilmektedir.

23/2-a trafik cezası tutarı nedir?

Trafik Kanunu'na göre trafik kurallarına uyulmaması halinde sorumlu kişilere gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. 23/2-a maddesine göre belirli bir miktarda sürücülere ceza verilmektedir. 23/2-a trafik cezası tutarı 370 TL’dir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanmaktadır. Bu doğrultuda cezanın %25 oranında indirimli tutarı ise 277.50 TL’dir. Buna ek olarak 23/2-a maddesinin ihlalinde sürücülere 10 ceza puanı verilmektedir.


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