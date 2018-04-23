23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları

Koç Sevgili Koçlar, 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 tarihleri arasında Venüs İkizler burcunda seyrini sürdürecek. Etrafımızla ilişkimiz güçleniyor. Meraklıyız. Öğrenmeye açığız, hareketliyiz. Yenilikleri, aktiviteleri, iletişimi, haberleşmeyi, yolculukları seviyoruz. Başkalarının ne düşündüğünü bilmekten yanayız. Kardeşlerimizle ilişkimiz yoğun olacak. Size hitap eden, konuşabileceğiniz insanları tercih edeceksiniz. Kısa sürede çiftlerin birbirine kaynaştığı bu dönemde bulunduğunuz her ortamda karşınıza birisinin çıkma ihtimali yüksek. Beklemeye sabır olmaz. Durup düşüneyim, uygun mu değil mi diye incelemede dahi bulunmazsınız. 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, kendi kazancımız dışında kaynaklara yönelme ve onlardan yararlanma arzumuzu işaret ediyor. Bu mirastan yararlanmak, düşük faizli kolayca ödenecek bir kredi çekmek, bize destek verecek kişilerle bağlantı kurmak şeklinde bir hedefin göstergesidir. Vermekten ziyade almaya dönük bir istektir. Karşı cinsi etkilemek, cinselliğimizi kullanarak onu kendimize bağlamak arzusu yoğundur. Kaybetmeyi göze alamayız. Kazanmak için elimizden geleni yaparız. Fakat bu Dolunayda, işler umduğumuz gibi gitmeyebilir. Bu riski göz önüne almak lazım. Bize destek vermeyebilir, aksine bizden talepte bulunabilirler. Elimize geçeni bölüşmemiz söylenebilir. Sevgilimizi etkilemek kolay olmayabilir. Onun için biz önce kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Bu Dolunayın yöneticisi Mars-Oğlak burcunda ilerliyor. İş hayatı ve sorumlulukları hatırlatıyor. Canla başla, disiplinli, ciddi şekilde mücadele etmeliyiz. Eğer istersek kimseden talepte bulunmadan kendi yolumuzu çizebiliriz. İletişimde bulunarak, yazışarak, konuşarak, çevremizle bağımızı güçlü tutarak, bilgimizi-tecrübemizi göstereceğimiz işlere yönelebiliriz. Bu davranışımız, bu gayretimiz, bu bakış açımız boşa çıkmaz ve önemli bir fırsat yakalayabiliriz. Bu anlamda Temmuz-Kasım arası gayet olumludur. Onun için şu sıralarda özellikle iş ortaklıklarında, ilişkilerde, yatırım, hukukla ilgili konularda tedbirli olun.

Boğa 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 tarihleri arasında Venüs-İkizler burcunda ilerleyecek. Parasal konularda bir hayli aktif gelişmeler yaşanabilir. Ancak ben yine de yapılan işlere, finansal konulara, yatırımlara, kazançlara, kısaca paranıza dikkatli bir şekilde sahip çıkmanızdan yanayım. Olur, olmaz işlere kalkışmamak, bilinçli hareket etmek, kararlar vermek lazım. Sevgili Boğalar, 30 Nisan saat 03:58 karşıt burcunuz Akrepte oluşacak Dolunay, eş veya iş ortaklarınızdan destek bulmak, maddi-manevi anlamda arzu edilene kavuşmak arzunuzun işaretçisidir. Bekar Boğalar için bu hali vakti yerinde biriyle evlenmek isteğidir. Evli Boğaların eşleri vasıtasıyla elde etmek istedikleri, para ve güç tutkusudur. Refah yaşamak, tek başınıza değil, birlikte olduğunuzu hissetmek isteği bu Dolunayda yükselir. Ancak sorunlu bir ilişkiniz, iş ortaklığınız varsa, aradığınızı bulmak zorlaşır. Ev sahibi olmak, aileyle ilgili konular bu Dolunayda önemli olacak. Önce bunları halletmeniz gerekiyor. Sözgelimi eşinizle aranızdaki meseleleri çözmeniz, güven olgusunu yeniden tesis etmeniz lazım. Yeni ilişkiye başlayanlar, birbirinizi gerçekten tanımanız gerekiyor. Aileye ait paralar, mal mülkün satışıyla ilgili meseleleri çok iyi takip etmek gerekiyor. Tabii ki bu Dolunayda olumlu gelişmeler de var. Mars-Oğlak burcunda ilerliyor. Bu size yeni kapılar açabilir. İş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eşinizden, evinizden bir müddet ayrılarak ekmeğinizi kazanabilirsiniz. Yuva kurabilirsiniz, böyle bir yatırım yapabilirsiniz. Jüpiter desteği yanınızda ancak bu Dolunayda maddi konularda hesabı bilmek, düşündüğünüz iş veya karşınıza çıkan fırsatları çok iyi analiz etmek gerekiyor. Riskten uzak durmalısınız.

İkizler 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 tarihleri arasında Venüs burcunuz üzerinde ilerleyecek. Bu sizler için tabii ki birçok açıdan olumlu, aktif edici bir süreçtir. İlişkilerinizde iletişim bir hayli yoğunlaşır. İnsanlarla bağlantılarda bulunmak, aşk hayatınızda hareketlilik, iki yönlü düşünmek, çabuk kararlar vermek gibi, yenilikler yapmak mümkündür. Sevgili İkizler, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, kendi kabuğumuz içinde suya sabuna dokunmadan güvende yaşamanın, olanı olduğu haliyle kabul ederek kendimize acımanın, mücadeleden kaçmanın, büyümek, gelişmek varken, yerinde saymanın yanlışlığını vurguluyor. Bunu yapıyorsun demiyorum. Ancak bu Dolunayda böyle bir bakış açısının hatalı olacağını söylemeliyim. Profesyonel davranmak gerekiyor. Birileri destek olmayabilir hatta menfaatleri için sizi zor durumda bırakabilir. İş hayatının kendi içindeki karmaşası, dünyanın halleri sizi yorabilir. Bunlar hayatın içinde görülün şeylerdir. Siz bu Dolunayda, kendinizi psikolojik ve bedensel anlamda toparlamanız gerektiğini hissedeceksiniz veya biliyorsunuz ama ihmal ediyorsunuz. Bunu yapmamalısınız. Tabii ki bir sihirli değneğimiz yok. Ancak çaba sarf etmek, farkında olmak, uyanmak, geniş bir zaman söylemem gerekirse Temmuz ayına kadar hangi alanda ve konuda ilerlemek istiyorsanız ona göre hazırlanmak vaktidir. Venüs, burcunuzda ilerliyor. Bu gayet olumlu. Size yeni çıkış yolları, sosyal gruplar, hedef belirleme, yazışmak, konuşmak, bağlantı kurmak yönünde enerji sunuyor. Mars Oğlak burcunda ilerlediği için, kredi, yatırım, miras, hukukla ilgili konularda akılcı olmak gerekiyor. Bu Dolunay alında sizin iç dünyanızla temas ederek, dış büyümeyi sağlayıcı farkındalık kazandırıyor. Böylece başkalarından bir şeyler ummak yerine, siz işinize gücünüze hayatınıza sahip çıkmanız kolaylaşıyor. Kendinize güvenin lütfen.

Yengeç 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 tarihleri arasında Venüs-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. İlişkimizi, iş hayatımızı, bizi çelişkide bırakan meseleleri gözden geçireceğiz. Bazen kafamız karıştırabilir. Ailemizi, sevdiklerimizi, yarınlarımızı önemsiyoruz. Geçmişte yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz zorlukları unutmadık. Bunlar kafamıza bir hayli takılabilir. Sevgili Yengeçler, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, kendi iç derinliklerinizle temasınızı sağlarken, güven duygusunu dışarıda aramak yerine, kendinizde bulmanızı işaret ediyor. Aşk ile yaptığınız her şey, önem verdiğiniz her insan, bu ister sevgili, ister çocuk, ister işiniz olsun, gelişim ve büyümeleri için çabalıyorsunuz. Dışarıda mücadele verirken, gücünüzü test eden meseleler olabilir. Bunlar sizi yıldırmasın. Çünkü insan eğer isterse yapamayacağı bir şey yoktur. Ancak sürekli bir şeyleri didiklemek, korkmak, kaybedeceğim diye kendinize yüklenmek yanlıştır. Bilakis İnancımız, ideallerimiz, hedeflerimiz önemli. Bu Dolunayda, harcamalara dikkat edin. Birileri mutlu olsun diye kendinizi hırpalamayın. Yeni yollar, çözümler için arayışınızı sürdürün. Bunlar olumludur. Bir zaman süreci var önünüzde. Eşinizden, iş ortağınızdan destek görebilirsiniz. Fakat önünü görmediğiniz yollara, riskli işlere kalkışmayın. Mars-Oğlak burcunda, dışarıdaki mücadelenin göstergesidir. İşinize odaklanacaksınız. Sorumluluk duygunuz yükselecek. Girişimde bulunacak, daha iyi şartlarda yaşamak için emek vereceksiniz. Venüs-İkizler burcunda, psikolojik ve bedensel sağlığınıza önem veriniz. Dedikodu, vesveseden uzak durunuz. Şu şunu demiş, bu bunu söylemişe kafayı takmanın zamanı değil.

Aslan 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. İlişkiniz başta olmak üzere arkadaşlıklar, sosyal hayat, kariyer yaşamı gibi geniş alanda kolayca yön değiştirmenize neden olabilir. Biriyle beraberliğiniz sürerken, diğer bir kişi de ilginizi çekebilir. Ancak bu geçici bir arkadaşlık, yazışmak, konuşmak anlamındadır. Sevgili Aslanlar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, odak noktanızı aileniz, yuvanız ve güven olgularında topluyor ve aynı zamanda iş hayatınız, dış dünya ile maddi-manevi bağlantınızı test ediyor. Bunlar kolay değil belki ama altından kalkılmayacak meseleler de değil. Öncelikle aileye ait taşınmazlar (mal, mülk v.b) bunların gelirleri, satışı veya düzenlenmesi, pay edilmesi konuları gündemde yer alacak. Ancak kişisel çıkarlardan ziyade, aileyi ilgilendirici tarafına önem vermek gerekecek. Kısaca ben şunu alırım, onlar bunu alır hesabı tutmayabilir. Birlikte hareket etmek, ortaklaşa düşünmek zorunluluğu var. Kendinizi merkeze koymak isterken, birileri biz de varız diyebilir. Aileyle alakalı konularda içe yönelik bir büyüme gerçekleşebilir. Düşündüğünüz bir plan veya proje birkaç ay sonra veya daha uzun bir süre içinde halledilir. Mars-Oğlak burcunda ilerliyor. Bu durum sağlığınıza özen göstermenizi işaret ettiği gibi, size çalışkanlık, sorumluluk ve enerjinizi doğru şekilde kullanmak yönünde görev veriyor. Venüs-İkizler burcunda. Bu dostlarınız, dünyayla iletişiminiz, uygun çözüm yolları bulmak için çaba sarf etmeniz yönünde etkiliyor. Dağılmayan, kendine güvenen Aslanlar için gayet olumlu bir geçiş. Beden ve zihin sağlığınız, başarılı olmanızda önemli bir faktör olarak ön planda yer alıyor.

Başak 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyrini sürdürecek Mesleki konularda geleceğiniz adına yeni girişimlerde bulunmak için güçlü insanlarla ilişki içinde olmanız ve becerikli olduğunuz alanlarda bugüne dek edindiğiniz tecrübeleri göstermeniz yönünde kıymetlidir. Kimi zaman kafanızda iki seçenek, kararsızlık ve bu kararsızlığın yarattığı sıkıntılar oluşabilir. Fakat ne olursa olsun Venüs hayatın lüksü ve zevkidir. Geçtiği yaşam alanı toplumsal hayatınızla birebir alakalı olduğundan sizlerin de kariyerinizle ilgili konulara önem vermeniz gerektiğinin işaretidir. Örneğin bu süreçte seminer, sosyal faaliyet, bilişim, internet dünyasıyla alakalı teknolojilerden yararlanmaya çalışmalı, kendinizi işinizle alakalı alanlarda göstermeli, bağlantılar içinde olmalısınız. Sevgili Başaklar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, ilginizi sadece dışarıyla bağlantılı değil, yakın çevreniz, eğitim, iş girişimi, iletişim, yeteneklerinize çeviriyor. Şimdi parasal anlamda güç ve kuvvet elde etmek için değişen şartların farkında olmak lazımdır. Sizin gibi düşünmeyen, farklı beklentileri olan kişilerle iletişiminizi güçlendirmeniz gerekir. Eğer çıkarlarınızı korumak istiyorsanız, başkalarını da dinlemek, anlamak zorundasınız. Bu sizin rehberlik, danışmanlık, mistik faaliyetler, algılama yönünde fayda sağlar. Bir yandan paranızı kazanırsınız diğer taraftan başkalarına yol gösterirsiniz. Sadece kendinize değil, diğerlerini de destek olursunuz. Kişisel olarak gururlusunuz ancak dış dünya bunu önemsemeyebilir, daha fazla çabalamak gerekir. Boş gurur zamanı değil. Dişinizle, tırnağınızla mücadele etmelisiniz. Şu aralar bazı kişilerle anlaşmak kolay olmaz. Hatta yakın çevrenizde bulunan kişiler üzerinizde baskı oluşturur. Fakat bu geçici bir durum, merak etmeyin. Dolunayın yöneticisi Mars-Oğlak geçişi size kuvvet sunacak. Her işinizi iyi takip etmeniz halinde başarılı sonuçlar alacaksınız. Aşkta aradığınız ciddiyeti ve güveni bulabilirsiniz. Sadece yeni tanıştığınız insanları iyi tanımak gerekiyor. Gizli ilişki, gizli işler, daha fazla kazanayım diye riskli faaliyetlerde bulunmayınız. Açıklık ve dürüstlük size kazandıracak. Venüs-İkizler burcunda iki ayrı görüşmenin göstergesidir. Uzun vadeli olanı tercih edin. Kim ne demiş, ne söylemiş iyice anlayın.

Terazi 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. Genel anlamıyla baktığımızda bu süreçte, kolayca arkadaşlık kurabiliriz. Ancak eski ilişkime geri mi dönsem yoksa yeni biriyle mi olsam diye kararsızlık duymanız veya bu ilişkiyi bitirsem mi, yeni bir sayfa açsam mı diye de düşünmeniz gayet doğaldır. Sevgili Teraziler, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, doğru yatırım ve bütçe dengesinin önemini vurguluyor. Harcamalara dikkat etmemizde yarar var. Eğer bir iş düşünüyorsak veya bir projemiz varsa bunun risk taşımaması gerekir. Sözgelimi ev satın almak, kiralamak, paramızı ilerisi adına değerlendirmek amaçlı kararlar mutlaka gözden geçirilmeli, artı ve eksilerine bakılmalıdır. Öyle hesapsız alışverişler yapılmamalıdır. Kredi kartlarına yüklenmek yanlış olur. Kaçırılmaz fırsat gibi gözükür ancak bedelinden pahalıya gelir. Merak etmeyin. Parasal büyük bir kriz yaşamazsınız ama gereğinden fazla harcama yapar, sonra ne oldu diye hayıflanırsınız. Biz önlem alalım da gerisi kolay. Mars, bu Dolunayın yöneticisi olarak Oğlak burcunda ilerleyecek. Ailevi konularda sorumluluk ve görevler ağır basabilir. Ciddiyet ve disiplin gerekir. Sözgelimi aileniz, aynı evde yaşadığınız kişiler nedeniyle işleriniz artar. Bir büyüğünüz, eşiniz, kiracınız veya ev sahibiniz güçlük çıkartabilir. Bunların hepsi mantıklı şekilde sakinlikle düşünülürse sorun çıkmaz. Venüs-İkizler burcunda ilerliyor. Yolculuklar bir hayli önem taşıyor. Bunlar bazen mecburiyetten olabilir. İlişkiniz, eğitim hayatınız, iş girişimi konularında birkaç kez görüşmede bulunabilirsiniz. Bu Dolunayda har vurup harman savurmayınız. Bilmediğiniz yatırımlara girmeyiniz. Elinizdekini tutunuz. Ortaklaşa para ilişkiniz olan kişilerin (eş veya başkası ) ne yaptığına, dürüst davranıp davranmadığına dikkat ediniz. Şimdiden belirteyim. Mali konularda Temmuz-Kasım ayı gayet olumludur.

Akrep 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyrine başlayacak. Maddi ve manevi açıdan kendinizi garanti altına almaya çalışmanız yararlıdır. Miras, hisseli paralar veya beklediğimiz destekler konusunda da gerçekçi olalım, boyunuzu aşabilecek harcamalardan uzak duralım. Boşanma nedeniyle, nafaka veya hukuksal sorunlarınız varsa, bunların takibini çok iyi yapınız. Sevgili Akrepler, 30 Nisan saat 03:58 burcunuzda oluşacak Dolunay, ilişkinizle ilgili karar, iş hayatınızla ilgili meseleler, aşk hayatınız, finansal konular olmak üzere epeyce etkilidir. Jüpiter burcunuzda gerilediği için, Temmuz ayına kadar tabii ki dikkatli olacağız. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi gelelim bu Dolunaya. Evlilik gibi önemli bir kararın mutlaka iyi düşünülmesi gerekiyor. Sizin tutkularınız, arzularınız, ideallerinizle ilgili konularda ne yaptığınızı, nasıl bir tercihte bulunmanız gerektiğini tespit etmeniz lazım. Böylece ne yararlı, ne yararsız olur bilinçli şekilde düzenlersiniz. Evet şu aralar maddi-manevi garanti, güven, sadakat ve ortaklaşa bir hayatın kurulması önem taşıyor. Fakat siz hazır mısınız buna? Bu çok önemli. Oldubittiye getiremezsiniz. Partnerin işi, mali durumu, ortak hedeflerinizin düzgünlüğü ele alınmalıdır. Venüs-İkizler burcunda ilerliyor. Finansal açıdan iki yönlü düşünmek, hesabı bilmek lazım. Muhasebenizi iyi yapınız. Mars, bu Dolunayın yöneticisi olarak görev, sorumluluk, ciddiyet dolu işlerin, girişimlerin, yoğunluğun göstergesi. Demek ki sizler bu Dolunayda önce kendinizi bilmeyi, tanımayı, aynı şekilde partnerinizle bir hayatı sürdürüp sürdüremeyeceğinize karar vermelisiniz. Bu konularda en olumlu tarih Temmuz sonrasıdır. Onun için ne fazla kuruntulu ne acele etmemelisiniz.

Yay 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. Aktif kararlar vermemiz, hemen bir ilişkiye adım atmamız, mevcut ilişkimizden memnunsak, iletişimsel bir problem çıkmaz. Benim size tavsiyem hangi konuda olursa olsun, umut vaat edene, kendinizi güvende hissetmenize sağlayan işlere, ilişkilere yönelmek en doğrusudur. Maddi ve manevi anlamda artı ve eksilerini göz önüne alarak hareket edersek, çelişkiler yaşamadan doğru yönde ilerleyebiliriz. Sevgili Yaylar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, sizi kısıtlayan, dış dünyadan izole eden her şeye karşı güçlü olma hırsı verir. Ancak bu güç ve hırs arzusu bazen olmayacak işlere, gizli ve saklı riskli yollara sizi yöneltmesin. Jüpiterin-Akrep burcundaki geri hareketi, bazen insana öyle hırs verir ki, sırf kazanmak adına yanlışlara sürükler. Tabii ki her Yay burcu böyle bir yola girmeyecektir. Kimi Yaylar bu Dolunayda güce kavuşmak amaçlı yararlı ve başkalarına destek olucu rehberliğe yönelirler. Doğru tercihler için derinlikli gözden geçirmelerde bulunur, içsel anlamda kendini arındırır, yeniler, gücünü kanıtlamak için çalışır, araştırır, çabalar. Bu Dolunayda ailevi, parasal, sağlıklı yaşamla ilgili konulara ağırlık vereceğiz. Nasıl düzene kavuşturulur, nasıl iyileştirilir ve nasıl kazanç ve güvence elde edilir bunlara bakacağız. Psikolojik ve bedensel sağlığımıza gereken özeni göstereceğiz. Dolunayın yöneticisi Mars-Oğlak burcunda ilerliyor. Doğal olarak para kazanmak amaçlı ciddi projeler düşünüyoruz. Paranın kıymetini bilerek hareket edersek çok iyi olur. Harcamalara lütfen dikkat edin. İlişkinizle ilgili konularda iletişim iki yönlü gelişir. Bir karar verirsiniz, sonra vazgeçersiniz. Partnerinizle ortaklaşa düşünebiliyor, ilişkinize önem veriyor musunuz? O zaman her türlü sorunu çözebilirsiniz demektir. İş sorunlarınızı oturduğunuz yerde çözemezsiniz. İçinize gömülmeyin. Yeteneğinizi mutlaka bir alanda değerlendirmeye bakın.

Oğlak 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyredecek. İş yerimizde, evimizde yoğunluğumuz artabilir. İki ayrı proje, iş, meşguliyet bazen bedenimizi yorabilir. Dinlenmek zamanıdır. Bu süreçte kendi doğrularınızı kabul ettirmeye veya durumları kendinize göre ele almaya çalışacaksınız. Özellikle yaptığınız işleri görmezden gelen ve hakkınız olanı vermeyen kişilere karşı fevri konuşabilirsiniz. Bu dönemde yazışmalar, haberleşme, iletişim yoğun olabilir. Yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Yatırım, kredi gibi parayla alakalı işlerinizi gayet akıllı şekilde düzenleyebilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, sadece kendiniz adına değil, bağlı bulunduğunuz grup, dernek, kişi ve alanlarda güçlü olma arzunuz ve tutkunuzu yükseltiyor. Zaten böyle bakılmasında yarar var. Çünkü kişisel olarak insan kendi dünyasında bir şeylerin arayışına girer, güce kavuşmak için her yolu dener, mücadele eder. Ancak bir toplumda yaşıyoruz. Başkalarıyla güçlü ilişkiler, ortaklıklar kurmak size daha fazla kazandırır. Burada önemli olan, hedef bilinciyle hareket etmenizdir. Sadece para kazanmak, sadece güce sahip olmak ve insanları etkilemek değil, başkalarının da hayatınızdaki öneminin farkında olmanızdır. Jüpiter-Akrep burcunda geriliyor. Bizim de araştırma, öğrenme, yatırım, ortaklaşa çalışma gibi konuları gözden geçirmemiz gerekiyor. Tam olarak bir karar vermek için Temmuz sonrası gayet olumlu. Dolunayın yöneticisi Mars, burcunuzda ilerleyecek. Bu size azim, görev ruhu, sağlamlık, güvenilir projeler kazandırıyor. Daha arzulu ve daha istekli olacaksınız. Venüs-İkizler burcunda ilerliyor. Sizin iletişim beceriniz iş ortamında öne çıkıyor. Sağlığınızla ilgili kontroller önemli. Kardeşleriniz veya ailenizin iş veya sağlıkla ilgili konuları da öne çıkıyor. Yeni tanıştığınız insanlara dikkat ediniz. Alacak-borç konularında gözünüz açık olsun. Demem o ki, bastığınız yeri bilirseniz, bu Dolunay olumlu yönde size ışık olur.

Kova 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda ilerleyecek. Bu süreçte uyumu gözettiğimiz kadar, fikirsel anlamda paylaşımları da önemseyeceğiz. Sadece güzellik, yakışıklılık bize yetmeyecek. Aklımıza da hitap edebilmeli diye düşüneceğiz. Genel olarak Venüs-İkizler geçişinde aşk her an kapıyı çalabilir, sosyal ilişkiler genel olarak etkilidir. İlişkide iletişim sizin için gayet önemlidir. Sözünün arkasında duran, sıcacık, güçlü, güven dolu ve sevdiğini koruyan, kollayan kişileri eş olarak tercih edersiniz. Sizin için kafaca anlaşmak kadar tensel uyum, çekicilik, dış görünüş de önemlidir. Sevgilinizin, eşinizin girdiğiniz ortamda beğenilmesi gururunuzu okşar. Sevgili Kovalar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, sizin kariyer hayatınızla ilgili konuları gündeminizde en baş sıraya ekliyor. Tabii ki ailenin geleceği, bir yuvanın kurulması veya sizin kendiniz için düşündüğünüz yaşam için, kontrolü elinize alma vaktiniz geldi. Maddi-manevi anlamda kazanç elde etmenin yolu, mücadeleden geçiyor. Son zamanlarda belki ihtiyaçlarınız arttı. Belki evliydiniz yollarınız ayrıldı. Bugüne dek sürdürdüğünüz düzen şimdi farklı bir şekle büründü. Şimdi bu yeni karar, birkaç ay içinde yerli yerine oturmuş, işlerlik kazanmış olacak. Jüpiter şimdilerde Akrep burcunda geriliyor. Bu sizin iş hayatınızla ilgili kararlarınızı yeniden düşünmenizi sağlayacak. Gerçekten ne istiyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz, şimdi bunları daha ciddi şekilde ele alacaksınız. Dolunayın yöneticisi Mars-Oğlak burcunda ilerliyor. Bir iş planı yapmak için, yarım kalan işleri bitirmek adına, cesaretinizi ve gücünüzü toplamak için iyi bir zaman. Venüs-İkizler burcunda size iletişim, bağlantı, görüşme, inceleme, iki yönlü düşünme, ilişkilerinizi dizayn etmede yardımcı olacak. Belki destek görmeniz kolay olmayacak. Belki bazıları veya şartlar yolunuza engel koyacak. Ancak inandığınız bir yol varsa orada yürüyün. Temmuz sonrası şansınız açık.