23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları

Sevgili Koçlar, 24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 tarihleri arasında Venüs İkizler burcunda seyrini sürdürecek. Etrafımızla ilişkimiz güçleniyor. Meraklıyız. Öğrenmeye açığız, hareketliyiz. Yenilikleri, aktiviteleri, iletişimi, haberleşmeyi, yolculukları seviyoruz. Başkalarının ne düşündüğünü bilmekten yanayız. Kardeşlerimizle ilişkimiz yoğun olacak. Size hitap eden, konuşabileceğiniz insanları tercih edeceksiniz. Kısa sürede çiftlerin birbirine kaynaştığı bu dönemde bulunduğunuz her ortamda karşınıza birisinin çıkma ihtimali yüksek. Beklemeye sabır olmaz. Durup düşüneyim, uygun mu değil mi diye incelemede dahi bulunmazsınız.

Sevgili Yengeçler, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, kendi iç derinliklerinizle temasınızı sağlarken, güven duygusunu dışarıda aramak yerine, kendinizde bulmanızı işaret ediyor. Aşk ile yaptığınız her şey, önem verdiğiniz her insan, bu ister sevgili, ister çocuk, ister işiniz olsun, gelişim ve büyümeleri için çabalıyorsunuz. Dışarıda mücadele verirken, gücünüzü test eden meseleler olabilir. Bunlar sizi yıldırmasın. Çünkü insan eğer isterse yapamayacağı bir şey yoktur. Ancak sürekli bir şeyleri didiklemek, korkmak, kaybedeceğim diye kendinize yüklenmek yanlıştır. Bilakis İnancımız, ideallerimiz, hedeflerimiz önemli. Bu Dolunayda, harcamalara dikkat edin. Birileri mutlu olsun diye kendinizi hırpalamayın. Yeni yollar, çözümler için arayışınızı sürdürün. Bunlar olumludur. Bir zaman süreci var önünüzde. Eşinizden, iş ortağınızdan destek görebilirsiniz. Fakat önünü görmediğiniz yollara, riskli işlere kalkışmayın. Mars-Oğlak burcunda, dışarıdaki mücadelenin göstergesidir. İşinize odaklanacaksınız. Sorumluluk duygunuz yükselecek. Girişimde bulunacak, daha iyi şartlarda yaşamak için emek vereceksiniz. Venüs-İkizler burcunda, psikolojik ve bedensel sağlığınıza önem veriniz. Dedikodu, vesveseden uzak durunuz. Şu şunu demiş, bu bunu söylemişe kafayı takmanın zamanı değil.

Sevgili Başaklar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, ilginizi sadece dışarıyla bağlantılı değil, yakın çevreniz, eğitim, iş girişimi, iletişim, yeteneklerinize çeviriyor. Şimdi parasal anlamda güç ve kuvvet elde etmek için değişen şartların farkında olmak lazımdır. Sizin gibi düşünmeyen, farklı beklentileri olan kişilerle iletişiminizi güçlendirmeniz gerekir. Eğer çıkarlarınızı korumak istiyorsanız, başkalarını da dinlemek, anlamak zorundasınız. Bu sizin rehberlik, danışmanlık, mistik faaliyetler, algılama yönünde fayda sağlar. Bir yandan paranızı kazanırsınız diğer taraftan başkalarına yol gösterirsiniz. Sadece kendinize değil, diğerlerini de destek olursunuz. Kişisel olarak gururlusunuz ancak dış dünya bunu önemsemeyebilir, daha fazla çabalamak gerekir. Boş gurur zamanı değil. Dişinizle, tırnağınızla mücadele etmelisiniz. Şu aralar bazı kişilerle anlaşmak kolay olmaz. Hatta yakın çevrenizde bulunan kişiler üzerinizde baskı oluşturur. Fakat bu geçici bir durum, merak etmeyin. Dolunayın yöneticisi Mars-Oğlak geçişi size kuvvet sunacak. Her işinizi iyi takip etmeniz halinde başarılı sonuçlar alacaksınız. Aşkta aradığınız ciddiyeti ve güveni bulabilirsiniz. Sadece yeni tanıştığınız insanları iyi tanımak gerekiyor. Gizli ilişki, gizli işler, daha fazla kazanayım diye riskli faaliyetlerde bulunmayınız. Açıklık ve dürüstlük size kazandıracak. Venüs-İkizler burcunda iki ayrı görüşmenin göstergesidir. Uzun vadeli olanı tercih edin. Kim ne demiş, ne söylemiş iyice anlayın.

Yay

24 Nisan saat:19:40-19 Mayıs saat:16:10 arasında Venüs-İkizler burcunda seyrini sürdürecek. Aktif kararlar vermemiz, hemen bir ilişkiye adım atmamız, mevcut ilişkimizden memnunsak, iletişimsel bir problem çıkmaz. Benim size tavsiyem hangi konuda olursa olsun, umut vaat edene, kendinizi güvende hissetmenize sağlayan işlere, ilişkilere yönelmek en doğrusudur. Maddi ve manevi anlamda artı ve eksilerini göz önüne alarak hareket edersek, çelişkiler yaşamadan doğru yönde ilerleyebiliriz.

Sevgili Yaylar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, sizi kısıtlayan, dış dünyadan izole eden her şeye karşı güçlü olma hırsı verir. Ancak bu güç ve hırs arzusu bazen olmayacak işlere, gizli ve saklı riskli yollara sizi yöneltmesin. Jüpiterin-Akrep burcundaki geri hareketi, bazen insana öyle hırs verir ki, sırf kazanmak adına yanlışlara sürükler. Tabii ki her Yay burcu böyle bir yola girmeyecektir. Kimi Yaylar bu Dolunayda güce kavuşmak amaçlı yararlı ve başkalarına destek olucu rehberliğe yönelirler. Doğru tercihler için derinlikli gözden geçirmelerde bulunur, içsel anlamda kendini arındırır, yeniler, gücünü kanıtlamak için çalışır, araştırır, çabalar. Bu Dolunayda ailevi, parasal, sağlıklı yaşamla ilgili konulara ağırlık vereceğiz. Nasıl düzene kavuşturulur, nasıl iyileştirilir ve nasıl kazanç ve güvence elde edilir bunlara bakacağız. Psikolojik ve bedensel sağlığımıza gereken özeni göstereceğiz. Dolunayın yöneticisi Mars-Oğlak burcunda ilerliyor. Doğal olarak para kazanmak amaçlı ciddi projeler düşünüyoruz. Paranın kıymetini bilerek hareket edersek çok iyi olur. Harcamalara lütfen dikkat edin. İlişkinizle ilgili konularda iletişim iki yönlü gelişir. Bir karar verirsiniz, sonra vazgeçersiniz. Partnerinizle ortaklaşa düşünebiliyor, ilişkinize önem veriyor musunuz? O zaman her türlü sorunu çözebilirsiniz demektir. İş sorunlarınızı oturduğunuz yerde çözemezsiniz. İçinize gömülmeyin. Yeteneğinizi mutlaka bir alanda değerlendirmeye bakın.