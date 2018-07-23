23-31 Temmuz haftalık burç yorumları

KOÇ Sevgili Koçlar, 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Aşk ilişkilerinde daha dikkatli bir incelemeye ihtiyaç var. Birden bire bağlanmak, hayatımızın merkezine bu ilişkiyi koymak yanlış olur. Karşımıza çıkan kişiyi iyi tanıyalım. Sözlerine, davranışlarına bakalım. İlişkimizde sorunlar varsa, bunların nedenleri üzerinde duralım. Sevgilisinden henüz ayrılmış olanlar bu tarihler arasında geri dönüş söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olma veya çocuklarımızla ilgili konulardaki kararları bilinçli şekilde gözden geçirelim. Dürüstlük, doğruluk özellikle insan ilişkilerinde önemsenmeli. Kendimizi hatasız biri olarak görmeyelim. Varsa yanlışlarımız bunlarla yüzleşelim. Sorunlar var diye kaçmayalım. Bu dönemde el becerilerinize, sanatsal çalışmalarınıza, hobilerinize eğilebilirsiniz. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz.

Sevgili Koçlar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, her ne kadar hedeflerin tekrar gözden geçirilmesi, objektif düşünülmesi, belirsizliklerin kafamızı karıştırmasına izin verilmemesi anlamı taşısa da, bu pek kolay değil. Çünkü Mars geri hareketi iki ayrı burçta etkili olurken zaten kariyer, toplumsal yaşam, mesleki konular da gündem maddemizde yer alıyor. Tabii ki Koçlar için parasal kazanç da çok önemli. Hani bir yol, bir çözüm aranıyorsa bunun en önemli nedeni, para olgusudur. Uranüs-Boğa burcunda ileri-geri hareketleriyle zaten finansal konulara yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Piyasanın durumu, yaşadığımız toplum, kazanç-kayıp bileşkesinin önemini anlamamız gerekiyor. Bu Tutulma, kazanç sağlamayan, zamanımızı boş yere alan ve bizi bir yaprak misali sürükleyen her şeye ikaz ışığı yakmasıdır. Tutulma dön ve bak, ya sen eleyeceksin bunları ya da ben görmeni sağlayacağım yanlışları diyor. Demek ki, inatla sürdürdüğümüz ve bir türlü kabullenmediğimiz gerçekleri görmek zorundayız. Bu sayede toplumsal ilişkiler, ekip çalışmaları, dostluklar, hedef ve geleceğe yönelik düzenlemeler gerekiyor. Biz ne kadar kendimize odaklansak da, gelişen durumlar bize yarayacak faydalı bitişlerin ardından başlayacak yeni başlangıçların habercisi oluyor.

BOĞA Sevgili Boğalar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Aile ilişkilerinde iletişimi karşılıklı anlayış içinde sürdürmek yararlıdır. Ancak bu taviz vermeniz veya her şeyde ailenizi merkez almanız anlamına gelmiyor. Duruma bakacağız. Belki de bizim yanlışlarımız var veya onlar sorun yaratıyor. Bu durumu bilinçli şekilde gözden geçireceğiz. Yemek içmek konusunda sağlığınıza dikkat ediniz. Evinizle alakalı yenilikler, kiralama-satın alma, yatırım yapmak gibi ailenizi veya sizi ilgilendiren işleri tekrar ele alınız, üzerinde düşününüz. Ailenizle ilgili sorumlulukları abartmayınız veya hafife almayınız. Evinizle ilgili tamirat, bakım, onarım gibi işlerinizi kontrol ediniz. Emlak, arsa almak, ofis açmak gibi yatırım konularında hesabınızı iyi yapınız. Aceleci karar vermeyiniz. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz.

Sevgili Boğalar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, yeni ve oldukça sıra dışı plan ve projelerin, işlerin yürürlüğe konması yönünde bir istek yaratsa da, Mars iki ayrı burçta ilerlediği için, Eylül ayına kadar sizin tekrar bunları gözden geçirmenizde yarar var. Zaten Uranüs de burcunuzda ileri-geri hareket yapacak. Yeni olanlar zamanla oturmuş olacak. Şunu bilelim ki, hiçbir şey tesadüf değil artık. Mutlaka üzerinde çalışılmış, düşünülmüş, öngörülebilir haldedir. Öylesine yürürlüğe konmayacaktır. Şimdi sizler bu Dolunayda, biraz önce belirttiğim gibi iş hayatınıza tekrar bir bakacaksınız. Beklentilerinizi, kafanızın içindekileri, geçmiş tecrübelerinizi de göz önüne alarak bakacaksınız. İdealiniz, hedefiniz nedir? Nasıl bir planlama ile yol alınmalıdır, gelişen durumlar size ne söylemektedir anlamalısınız. Zaten bu Tutulma Eylül ayındaki değişikliğin bir ön hazırlığıdır. Tabii ki hemen harekete geçemeyeceğiz. Ancak bu olumsuz değil. Sadece zamanlama önemli. Pişsin ve olgunlaşsın. Şimdilerde eğer işle ilgili bir sıra dışı durum olursa, bu sizi üzmesin. Gerekli olanlar kalır, gereksizler gider. bu sizin için hayırlı olabilir. Bir proje gündeme gelebilir. Onun üzerinde ekip olarak çalışabilirsiniz. Burada ekip çalışmaları da çok önemli. Hem bireysel olarak grup içinde hem de kendinizle ilgili özel konularda gelişmeler var. Gerçekçi olmak size hem başarı hem zaman kazandırır. Başkalarıyla işbirliği yapmak Mars geri hareketiyle biraz zor olsa da, size liderlik kazandırabilir. Trendleri takip ediniz. Bu gelişmeler ailevi, yerleşim yeriniz ve geleceğinizle ilgili konularda etkili olacaktır. Bunu şimdiden söyleyeyim.

İKİZLER Sevgili İkizler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İletişimin her türlüsü, haberleşme, yolculuk, görüşmelerde dikkatli konuşmakta yarar var. Sözler vermeden önce iyice düşünelim. Bazen ani gelişmeler olabilir. Karşımıza yeni fırsatlar çıkabilir. Bunlar yararı mı, sakıncalı mı diye bir bakalım. Sabit görüşte olmayalım. Başkalarının görüşlerine de saygı duyalım. Bir yere yerleşim, çevre değişimi, kardeşlerimizle alakalı meseleler, komşuluk ilişkilerimizde temkinli olalım. Karşımıza çıkan ve bizi özel anlamda etkileyen kişiyi iyice tanımadan karar vermeyelim. Bize sunulan teklifleri, fırsatları, gelişmeleri uzun vadeli yönde ele alalım. Bonkörlüğün sınırlarını bilelim. Birilerine iyilik yapacağız diye kendimizi zor durumda bırakmayalım. Eksik işlerimizi bitirelim. Eğitimden özel hayatımıza kadar her konuyu bir daha gözden geçirerek, eğer tamamsa uygulayalım. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz. Sevgili İkizler, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, sizin hayata bakış açınızı, yaşadığınız toplum ve dünya hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenizi sağlayıcı bir etkidir. Tabii ki şu aralar Mars, iki ayrı burçta geriliyor. Durum böyle olunca Ay Tutulması kendi içinde belli bir hassasiyet yaratıyor ve size beklemede kal ve gözlemle diyor. Bu gözlemleme çok önemli. Çünkü her şey değişebilir, yenilenebilir, olgunlaşabilir. Finansal konular da bundan nasibini alır. Olumsuz düşünmeyin. Bütün bunlar zaten gereken gelişmelerdir. Uranüs Boğa burcunda ileri geri hareketleriyle kendinizi aşmanızı, gelecek düşlerinizi tasarlamanızı sağlayacak. Sizler bu Ay Tutulmasında, eğitimden iş hayatına, girişim ve uygulamak istediğiniz yeniliklere hemen karar vermek yerine, bir daha ele alacaksınız. Bu sizi yıldırmasın. Bilakis, trendler, dünya, hayat, felsefe, dini, yerleşim yeri, genişleme, büyüme hakkındaki görüşlerinizi kafanızda oturtacaksınız. Bu bir tasarım süreci gibi düşünün. Öğrenin, geliştirin ve sonra uygulamaya koyun. Yavaş hazmederek, derinlikli gözlemde bulunun. Öyle gelişmeler olur ki, farklı bir yol belirir önünüzde. Ben bunu hiç düşünmemiştim dediğiniz yenilikler yaşanır. Kulaktan dolma değil, bilakis görerek, dokunarak, araştırarak bilginizi derinleştirin. Sığ düşünceler değil, global bir dünya görüşüyle hayata bakın. Sadece kendiniz ve yaşadığınız ülke, toplum değil, büyük bir gezegende nefes alıyoruz. Entelektüel bakış önemli. Tecrübe etmek en doğrusu. Eylül ayında Mars bu konularda adımların atılmasında size destek olacaktır. Öğrendiklerinizi kendi çevrenize aktarır, şimdikinden çok daha özgüvenle ilerlersiniz.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Öncelikle iyice düşünmeden yatırım yapmayalım. Elimizdekini koruyalım. Bize para konusunda verilen akıllara, tüyolara dikkat edelim. Bütçemizin dengesini koruyalım. Aldığımıza-verdiğimize bakalım. Kimlerle parasal ilişkimiz varsa, bu kişilerin doğruluğundan emin olmadan karar almayalım. Çıkarlarımızı tabii ki düşünelim. Ancak her şeyde sadece kendimize dönük hareket etmeyelim. Bazen başkalarının da fikirlerini almak gerekir. Savurgan olmayalım. Tatil, eğlence, zaruri ihtiyaçlarımızı bütçemiz çerçevesinde gözden geçirelim. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz.

Sevgili Yengeçler, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, her ne kadar gizliliğinize verdiğiniz önem ve finansal konularda yeni adımlar atma çabanızı işaret etse de, Mars iki ayrı burçta geriliyor. Bu durum eşiniz, iş ortağınız ve parasal konularda kontrolü ele geçirme, yenilikte bulunma isteğinizi durduruyor. Ancak bu engellemeyi olumsuz görmeyin. Bilakis sizi yanlış yatırım ve yanlış bir adımdan koruyucudur. Bu Tutulmada, tabii ki zorluklar yaşanabilir. Sözgelimi eş veya iş ortağınızın parasal durumu, davaları, yatırım veya fikirleri sizinle uyuşmayabilir. Aynı şekilde sizin düşündüğünüz iş veya yatırım, kredi, miras, hukukla ilgili düşündükleriniz hemen yürürlüğe konmayabilir, istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Araştırmak, soruşturmak, iyice anlamak gerekiyor. Evet siz, kendi bildiniz şekilde ilerlemekten yanasınız ancak şartlar henüz buna izin vermeyebilir. Tecrübeli insanlara danışmak yerinde olur. Bir de bu Tutulmada hayata biraz endişeli bakabilirsiniz. Oysaki yaşam ve ölüm sadece bizim sandığımız dünyevi bir durum değildir. İnsan bazen gereksizleri ayıklar, şifa bulur, canlanır. Kimi zaman bir bitiş yeni bir pencere açar önümüzde. İçgüdüsel arzu ve istekleri elde etmek eğer özgürlüğünüzü kısıtlayacaksa, ne anlamı var? İşte bu Tutulma bu gibi etkilerle bundan sonrasında kazancınızı çok daha iyi değerlendirmenin, başkalarına bağlı değil, özgüvenle ilerlemenin işaretçisi olabilir. Bir de bu açıdan bakalım. Ne dersiniz?

ASLAN Sevgili Aslanlar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İnsanları yönetmeye, gücümüzü kabul ettirmeye, bizi ilgilendirmeyen konularda ahkam kesmemeye özen göstermeliyiz. Çünkü geri hareket dönemleri sadece siz değil tüm burçlar için etkilidir. İnsanlar bize, biz onlara anlayışlı olacağız. Kendimize güveneceğiz ancak bilmediğimiz konularda biliyormuş gibi yapmayacağız. İşlerimizde yavaşlama, birileriyle anlaşmada zorlanma söz konusu olabilir. Böyle durumlarda beklemede kalıp, gözlem yapalım. Karşımıza çıkan yeni bir kişi etkilediğinde, hayatımızın merkezine almadan önce onu iyice tanıyalım. Fiziki anlamda yapılacak yeni değişiklikleri aceleye getirmeyelim. Sağlığımıza özen gösterelim. Lüks harcamalardan veya gereksiz alışverişlerden uzak duralım. Hayatı doğal akışı içinde ele alarak, yarım kalan işlerimizi bitirelim. İlişki kararlarımızı, tercihlerimizi, kriterlerimizi yeniden gözden geçirelim. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz.

Sevgili Aslanlar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, her ne kadar ilişki hayatınızı düzenleme, sorunları çözümleme, yeni birisiyle tanışma, iş ortaklığı kurmak gibi kişiden kişiye değişen bu konuları işaret etse de, bunların henüz tam olarak yerine oturmayacağını söylemeliyim. Yeni başlayacak veya devam etmekte olan beraberlikleri mercek altına almamız gereken bir Tutulma yaşıyoruz. Mars iki ayrı burçta gerilediği için, sizler de hem çalışma hayatınız hem de ilişki konularında şu an beklemedesiniz. Karşınıza yeni birisi çıktığında, mutlaka onu iyice tanımak lazım. Devam eden ilişkinizdeki problemleri tekrar ele almanız gerekiyor. Bu konularda hemen karar vermek doğru olmaz. Eylül ayına kadar durum bu. İş hayatınızla ilgili değişim ve gelişmeler bu Tutulmanın yöneticisi Uranüsün, Boğa burcundaki ileri-geri hareketleriyle biraz zaman alacak. O nedenle ortaklık, iş değişimi, maddi-manevi açıdan doyuma ulaşmak Aslanlar için önümüzdeki yıllara damgasını vuruyor. Bu tutulmada bazı gelişmeler, bitişler, yeni başlangıçlar olsa da, bunların pişmesi, olgunlaşması zamanla olacak. Benim sizlere tavsiyem, ilişkinizi kendi kriterleriniz dahilinde olduğu gibi, mevcut durumunuzu göz önüne alarak tekrar gözden geçirmenizdir. Böylece daha doğru bir karar vermiş olursunuz. Boşanmak, evlenmek, iş ortaklığı gibi hayati konulara içgüdüsel ve aceleci bir gözle ele almayınız. Gerçekçi olunuz. Zamanı önemseyiniz.

BAŞAK Sevgili Başaklar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Geçmişte yaşanılanlara takılmak yerine, size kattığı derslerin farkında olunuz. O zaman yeniye yer açabilmenizi sağlayan cesareti kendinizde bulursunuz. İlişki kurmaktan ziyade mesafe koymak, durumu analiz etmek isteyebilirsiniz. Sizi anlamayan bir eş, sevgili yorucu olabilir. Daha fazla taviz vermeye kalkışmanız yanlıştır. Kendi değerlerinizi önemseyiniz. Sizin kıymetinizi bilmeyen kişiler, iç dünyanızdaki fırtınaları görmezden gelen kişi ve kişilere karşı dikkatli olunuz. Belki de onların böyle davranmasına siz neden oluyorsunuzdur. Gerçekçi olursanız, nedenlerin farkına varırsınız. Kendinizi tam anlamıyla güçlendirmek için bu dönem gayet faydalı olacaktır. Böylece nelerin yüreğinizi ve zihninizi yorduğunu keşfedersiniz. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz. Sevgili Başaklar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, çalışma hayatımız veya günlük tempomuz, iş ortamımız, sağlığımızla ilgili konulara netlik kazandırma ve yenileştirme arzumuzu işaret ediyor. Ancak bu kolay mı? Mars iki ayrı burçta geriliyor ve bu konularda tam bir rahatlık, yeni bir karar, ekip çalışmaları gibi değişim veya iyileştirme istediğimiz her konuda hızlı ilerlemenin önüne geçiyor. Ancak bu olumsuz görülmesin. Bazen de tekrar bakmak, yeniden ele almak birçok konuda insana şifa ve güç sağlar. Şimdilerde, fiziksel ve ruhsal sağlığımız için kontrol ve tedavileri aksatmamak lazım. Problemlere akılcı bakmak gerekiyor. Günlük hayatta birçoğumuz bazen öylesine zorlanıyoruz ki, işin içinden çıkamıyoruz. Belki de inatla sürdürdüğümüz bir şey, aslında doğru değil. Ancak bunun farkına varamıyoruz. İşte Mars geri hareketi hem aşk hayatımız hem günlük yaşantımız hem de biraz önce sözünü ettiğim konularda bize, bir daha bak diyerek uyarıda bulunuyor. Bu bir tavsiye aslında. Kişiden kişiye değişebilir, mevcut durumlar. Fakat kendimize bir yeni yön çizmek, belki özgürce çalışmak, plan ve projeler üzerinde düşünmek, bir yere taşınmak, yeni bir işe adım atmak için, bu tekrar bakış hali gayet yararlı olabilir. Birileri adına çalışırken, bir bakmışsınız kendi projenizi yürürlüğe koymuşsunuz. Belli mi olur. Zaten şu aralar yaşanan stres biraz da yönümüzü tam seçememekten veya birilerine kendimizi anlatamamaktan kaynaklanıyor. O zaman gelin, sakince kendimize bir dönelim, sağlığımızı önemseyelim, yarım kalan tedavi veya kontrollerimizi yaptıralım. Eylül ayına geldiğimizde arzu ettiğimiz adımları atalım.

TERAZİ Sevgili Teraziler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Sosyal ilişkilerin bu dönemde dikkatli şekilde gözden geçirilmesinde, hedeflerin tekrar ele alınmasında aceleyle karar verilmemesinde yarar vardır. Özgüven duygunuz önemlidir. Fakat her şeyde kendinizi merkezde görmeniz, sizi sürekli takdir etmelerini, onaylamalarını beklemeniz, bu olmadığında kendinizi kötü hissetmeniz yanlıştır. Çünkü hepimiz gerileme döneminde egomuzu önde tutuyoruz. Başkaları da kendilerini önemli ve vazgeçilmez görebilir. Parasal konularda dikkatli olmak gerekir. Kimlerle çalışıyorsunuz, hangi grup faaliyetlerinde yer alıyorsunuz, ilişkilerinizde neleri kriter olarak görüyorsunuz bütün bunları bilinçli şekilde gözden geçirmeliyiz. İmkanlarımız, şartlarımız nedir, nelere gücümüz yetiyor ve ne gibi desteklere ihtiyacımız var, tekrar incelemekte yarar var. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz. Sevgili Teraziler, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, aşka bakışımızı, sosyal ilişkileri, özgür hareket etmemizi, çocuklarla ilgili konuları, eğlence hayatımızı, zevkli ortamları, yenilikleri, değişiklikleri hemen uygulama arzumuzu işaret etse de, bir şeyler durduruyor bizi. Mars iki ayrı burçta geriliyor. Bir yandan da ailevi konular bizi baskı altına alıyor. Kafamızda birçok yenilik düşüncesi dolaşıyor. Fakat şimdi bunlara tekrar bakmak, incelemek, hemen karar vermemek gerekiyor. En azından Eylül ayına kadar. Finansal konularda Uranüs faktörü önemli. Değişimler o alanda da etkili. Fakat piyasanın durumu, yatırım veya kaynaklarımızı sağlam bir şekilde değerlendirmenin, iyi hesap kitap yapmanın önemini işaret ediyor. Bugünlerde, aşk hayatımızda geçmiş meseleler gündeme geliyor. Giden sevgili geri dönebilir, biz de soru işaretleri uyanabilir. Yeni birisi hayatımıza girebilir, tanımamız gerekebilir. Hangisi olursa olsun, geçmiş meseleler gerçekçi şekilde ele alınmalı, oldubittiye getirilmemelidir. Özgür değiliz pek. Birileri bir şeyleri dayatıyor, kabule zorluyor veya biz ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kesip atmak, bitti gitti demek için her şeyi iyice anlamak vaktidir. Ekip çalışmaları, özgürlük, yeni hedefler, çağdaş bir yaşam, insanların mutlu olduğu bir dünya ilgimizi çekiyor. Belki de bir hobimiz işe dönüşecek. Bunları da yine bilinçli ele almak lazım. Evet belki yavaşladık, belki yön tayininde bulunamıyoruz. Fakat bu durgunluk veya bazı gelişmeler ilerisi adına hedefimizi belirlemede, yolumuzu çizmede bize yardımcı olacak. Bunu da belirteyim.

AKREP Sevgili Akrepler 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İşveren, aile veya aynı ortamda çalıştığınız kişilerle ilişkinize dikkat ediniz. Bulunduğunuz yerde, ortamda ve ilişkilerde sizi kimsenin etki altına almasına izin vermeyeceksiniz. Ancak unutmayalım ki, bir ekipte, grupta yer alıyorsanız ona göre hareket etmelisiniz. Yarım kalan işlerin bitirilmesi, daha önce başlanmış olan işlerin devamı önemlidir. Ancak karşınıza yeni bir teklif çıkarsa bunun üzerinde mutlaka iyice düşününüz. Deneme-yanılma zamanı değildir. Duruma stratejik bakacağız. Bazen konuşmak yerine susmayı tercih edeceğiz. İçten içe egomuz baskın olacak. Ancak kafamızın içindekileri kimse bilmeyecek. Davranışlarımızla tepkimizi göstereceğiz. Bu dönemde önemli olan oyunu kuralına göre oynamaktır. Nerede ne yaptığımızı bilmek, riskten uzak durmak, adımlarımızı dikkatli şekilde atmaktır. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz. Sevgili Akrepler, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, aile hayatımız, yuvamız, bir yere taşınmamız, bir başka şehre yerleşmemiz ve tabii ki iş hayatımızla ilgili konularda verilecek veya verilmesi mümkün kararların tekrar gözden geçirilmesi yönünde önem taşıyor. Daha önce düşünülmüş ve her açıdan ele alınmış planlarımızı hayata geçirebiliriz. Fakat yepyeni olan her şey gerçekçi şekilde ele alınmalı. Bu saydığımız konularda bugünlerde yolunu ve hedefini tam belirleyememiş kişiler de olabilir. Bunun nedeni, Mars geri hareketinin iki ayrı burçtaki etkisidir. Bir yandan çevresel faktörler, eğitim veya iş durumumuz, alıştığımız düzen bizi düşündürüyor olabilir. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğim ailevi durum ve şartların gözden geçirilmesi gerekiyor. Kolay değil tabii ki. Ancak olumsuz düşünmeyelim. Bazen öyle gelişmeler yaşanır ki, her şey kendiliğinden rayına oturur. Eylül ayına kadar vaktiniz var. Bu değişiklikler veya mevcut durumla ilgili her şey yeni bir yön kazanabilir. Birden bire kesip atmak, kafamızın doğrusuna gitmek isteriz. Fakat bu ne derece doğru olur? Bir bakmakta yarar var. İş-ev arasındaki dengenin yeniden kurulması, işlerlik kazanması için, bu Tutulmadaki belirsizlikleri doğal sayınız. Uranüs şu aralar boğa burcunda ileri-geri harekette. Bu durum ilişki, evlilik, boşanma gibi konuları da gündeminize getiriyor. Bundan sonra daha akılcı, maddi-manevi anlamda garantiyi önemseyeceksiniz. Dünyanın bin türlü hali var diyerek kararlarınızı vereceksiniz. Evinizle ilgili değişim, ofis açmak, aileden ayrılmak gibi meseleler de Eylül ayına doğru kesinleşmiş olur veya siz daha önce başlanan işleri düzenlemiş olursunuz.

YAY Sevgili Yaylar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Bu durumda iletişime dikkat etmek, söylediklerimize, bize söylenenlere dikkat etmek gerekiyor. Ani kararlar vermemekte yarar var. Eğitimden iş hayatına kadar önemli konulardaki işlerimizi dikkatli şekilde takip edelim. Bir yere mi yerleşmeyi düşünüyoruz, işimiz veya eğitim nedeniyle bir başka şehir-ülkeye mi gidilecek bu konularda eksikler var mı, gidip yerinde görerek duruma bakalım. Karşımıza biri çıkarsa, bu kişiyi iyi gözlemleyelim. Bu süreç hepimiz için önemli. Herkes kendine göre düşünüyor. Fakat ifade etmekten kaçınıyor. Onun için kimin ne gibi bir niyeti var bunu bilmemiz lazım. Hoş tavırlara yansıyan detaylar fikir sahibi olmamızda etkilidir. Bunları da gözden kaçırmayalım. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz. Sevgili Yaylar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, her ne kadar yeniliklere eğitim-iş-yerleşim-maceralar-yabancı ülke-inanç-hukuk-sosyal hayat yönünde istekli olsak da, şu aralar Mars iki ayrı burçta geriliyor ve sizleri parasal anlamda ve bu saydığım konularda yavaşlatıyor. Yeniden düşünmeye çağırıyor. Çünkü henüz her şey tam olarak belli değil. Çevremizle bağımızı kopartamıyoruz. Belge veya evraklarımız hazır değil, başvuru yapamıyoruz. Taşınmayı düşünüyoruz ancak nasıl bir yerde oturacağız tam belli değil. İşte bütün bunları iyice anlamak bilmek görmek gerekir. Belki bir kısmınız tayinini bekliyor veya bir iş teklifiyle karşılaştınız, tekrar görüşmeler olacak. Bir projeniz var, bunu insanlara sunmak istiyorsunuz, sergilemeyi düşünüyorsun. Sosyal medya veya farklı bir yerde tanıtmak niyetindesiniz. Eksikler olabilir, belki tam zamanı değil. İyice bakmak gerekiyor. Daha önceden adım atılmış işlerin yürürlüğe konması mümkündür. Hatta birkaç kez bununla ilgili çalışmalarınız olabilir. Bunların tümü gayet doğaldır. Yurtdışından gelecek veya buradan oraya götürülecek olan ne varsa, gecikme yaşanabilir. Uranüs Boğa burcunda bu Tutulmanın yöneticisi olarak değişik projelerin sağlamlık ve kalıcılığı yönünde sizi hazırlıyor. Önümüzdeki Eylül ayına kadar hazırlık, toparlanma, yeniden bakma, netlik kazanma yönünde sabırlı ve bilinçli olmakta yarar görüyorum.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Finansal açıdan tabii ki kendimizi koruyacağız. Başkaları kendi çıkarlarını kollarken bizim bunun aksini düşünmemiz yanlış olur. Ancak pire için yorgan yakmayacağız. Paranın öneminin farkında olacak, ona göre hareket edeceğiz. Belki bazı durumların önüne geçmemiz mümkün olmayabilir. Fazladan harcama yaparız, birine güveniriz ancak beklediğimiz desteği göremeyiz. Mecburen farklı bir çözüm bulmaya çalışırız. İşte bunların dikkatli ve aceleye getirilmemesi gerekiyor. Yüksek faizli bir borcun altına girmek, elimize geçmeden geçecekmiş gibi düşünüp harcamada yapmak gibi. Kendi doğrularımız tamam da, şartları göz önüne alarak hareket etmekte yarar var. Bir de şu husus önemli. Birilerini memnun edeceğiz diye kendimizi zorlamayalım. Sözgelimi borç vermek, hayatımızın merkezine oturtmak gibi. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, finansal konularda öyle pek rahat davranmaya izin vermez. Bir şekilde masrafların artması veya farkında olmadan yapılan harcamalar zorlayabilir. Ek kazanç veya başkalarının desteğine ihtiyaç duyulabilir. Şu sıralarda özellikle Mars gezegeninin iki ayrı burçtaki gerilemesi, hem kişisel hedeflerimiz hem de maddi konularda daha dikkatli hareket etmemizi söylüyor. Belki daha önce bir projeye adım attık veya şimdilerde böyle bir şey düşünüyoruz. Eylül ayına kadar mercek altına alacağız. İhtiyaçların da, aynı şekilde bütçemize uygun düzenlenmesi lazım. Bu Tutulma mevcut işimizdeki değişiklik veya yeni düşündüğümüz bir proje olabilir. Bunların yerine oturması yine zaman ister. Kazanılan para insanı teşvik ederken, harcamaya meyil oluşturabilir. Bu açıdan dediğim tarihe kadar dünyanın bin türlü hali var demek gerekiyor. Hani sürekli olacak mı buna bakmak lazım. Ondan sonrası zaten kolay. Bir de Tutulmanın işaret ettiği diğer bir nokta, hiçbir şeyin şansa bırakılmamasıdır. Kazandığınızdan daha fazla harcamak zorluk yaşatır. Uranüs, bu Tutulmanın yöneticisi olarak Boğa burcunda ileri-geri hareketler yapacak. Bu durum aslında aşk hayatınız, çocuklar, becerileriniz yönünde olumlu bir etkidir. Yeni gelir kaynakları, destekler söz konusu olur. Görüyoruz ki, ilerisi adına gelişmeler aslında olumlu. Sadece şu aralar parasal hedeflerin, işlerin, projelerin bilinçli ele alınmasında yarar var.

KOVA Sevgili Kovalar 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. İlişkimizde iletişimin içe dönük geliştiği, her iki tarafın da hislerini açıklamak yerine, sessiz kalmayı tercih edecekleri bir dönem olabilir. Aslında tavırlar gayet sıcaktır. Fakat söze dökülmez. Kimi zaman da ego yüksektir. Partner kendine güvenen, çabuk teslim olmayan yapıdadır. İlişki devam eder ancak ne düşünmektedir bunu tam olarak anlamak zordur. Bütün bunlar yeni başlayan beraberlikte heyecan verici olabilir. Ancak problemli bir ilişkimiz varsa, durum zordur. Siz baskınsınızdır o da bundan şikayetçidir. Bazen de tam tersine o hakimdir siz bunalırsınız. Böyle durumda ayrılmaya karar vermek, aceleyle hareket etmek, aşırı gururlu davranmak yerine konuşmalısınız. Evet karşılıklı şu gururu bir yana bırakıp konuşmalısınız. Yeni tanışmalardan söz etmiştik. Bu çiftlerin de aniden evlilik kararı almaları yanlış olur. Henüz birbirinizi tanımadan bunu yapmayınız. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.

-Geri hareket esnasında gelen yeni bir teklifi, karşınıza çıkan bir kişiyi, durumu ve olayı dikkatlice gözden geçiriniz. Özellikle planlamanız dışında bir seçenek karşınıza çıksa bile durup bekleyiniz, hesabınızı yapınız, enine boyuna düşününüz. Bunları geri hareketin bitim tarihinden bir hafta sonra yani gölgeli günlerin sonunda 26 Ağustos itibariyle uygulayabilir, işleme koyabilirsiniz.

Sevgili Kovalar, 27 Temmuz saat 23:22 burcunuzda oluşacak Tam Ay Tutulması, içten gelen bir dürtüyle, özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu söylüyor size. Sizin de farkınız bu işte. Özel ve sıra dışı olmak. Bugünlerde zorlanıyorsunuz biliyorum. Mars, iki ayrı burçta geriliyor. Burcunuzdaki gerileme, plan ve projeleri, yapmak istediklerinizi hızlıca uygulamanın önüne geçse de, ben bunu ilişki ve kişisel tüm kararların tekrar ele alınması yönünde bir şans görüyorum. Bazen gözümüzden kaçanlar, böyle zamanlarda görünür hale gelir. Daha önce adım atılmış, karar verilip yürürlüğe konmuş her türlü değişiklik şimdi tekrar ele alınır ve belki de hatalı bir gidişin önüne geçilir. Bu açıdan bakmak yararlı. İlişkinizle ilgili olan bitenler, yaşananlar veya mevcut durumlar bu Tutulmada hızlı bir karar vermeye neden olmasın. Sizi kısıtlayan veya diğer tarafı rahatsız eden hatta zaman zaman gururlu tepkilere neden olan durum, bu geri hareketle farklı bir yöne kayabilir. Barışırsınız veya tamam buraya kadar dersiniz. Fakat bunları da Eylül ayına kadar net olarak görmek mümkün değil. Çünkü ne olacağı biraz da zamanla belli olacak. Ancak şu var ki, Mars her iki tarafı da ilişki konusunda zorluyor. Uranüs, şu aralar Boğa burcunda ileri-geri hareketleriyle Tutulmaya eşlik ederken sizin iç dünyanızda alışagelmiş hayat şeklini değiştiriyor. Artık yerleşik düzenle ilgili fikirleriniz değişiyor. Sözgelimi başka bir yere yerleşme kararı, kimseye bağımlı olmadan tek başına yaşamak arzusu gibi. Bunlar zamanla hayatınızda belirecek. Onun için kişisel kararlarınızı ilişki veya diğer konularda sakince gözden geçirmek, aceleyle hareket etmemek lazım.

BALIK Sevgili Balıklar, 26 Temmuz saat:08:02-19 Ağustos saat:07:25 Merkür-Aslan burcuna geriliyor. Çalışma hayatının şartlarını göz önüne alarak aşırı gurur yapmak yerine, becerilerimizi farklı bir şekilde ortaya koyarak, cevabımız işimizdir diyerek hareket etmekte yarar var. El becerilerimiz bu dönemde gayet verimlidir. Başladığımız işi kolayca bitirebiliriz. Farkına vardığımız yanlışları düzeltebiliriz. Bir projemiz varsa, onun üzerinde düşünürüz, gerekli olan araçları tespit ederiz ve yöntem belirleriz. Sağlık kontrollerimizi yaptırırız. Diyetimizi ihmal etmeyiz. Egzersiz, spor programına başlarız. Ellerimizin bakımı, saçlarımız, cildimizle ilgili güzelleştirme, tazeleme, canlandırma işlemleri yaparız. Ürün değiştirmeyiz. Sadece deneriz. TÜM BURÇLAR İÇİN ÖNEMLİ NOT -Geri hareketin başlama tarihinden bir hafta öncesi (gölgeli günlerin başlangıcı) 19 Temmuz tarihinden önce enine boyuna düşündüğünüz, planladığınız, her türlü şekilde gözden geçirmesini yaptığınız, sağlam olduğuna karar verdiğiniz konuları yürürlüğe koymanızda sakınca yoktur. Çünkü bunlar zaten planlarınız arasında yer almaktaydı.