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23. AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

23.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)

  1. Afife Tiyatro ödül töreninde 4'ü özel olmak üzere toplam 16 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.
    Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödüllerinden 23. Afife Tiyatro Ödülleri, dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu.
    Sezonda öne çıkan performanslar ve Türk tiyatrosuna emek veren isimler toplam 12'si normal 4 özel ödül olmak üzere toplam 16 dalda verilen ödüllerle onurlandırıldı. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren ödül töreninin bu seneki sunuculuğunu, Ahu Türkpençe ile Alican Yücesoy üstlendi.

4 ÖZEL ÖDÜL
22 yılda toplam 137 kadın ve 202 erkek sanatçı'nın ödül aldığı törende bu sene 4 özel ödül sahiplerini buldu. Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nün sahibi "Dünyada Karşılaşmış Gibi" isimli oyunuyla Berkun Oya oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen "Haldun Dormen Özel Ödülü"nü Alice Müzikali alırken, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen “Yapı Kredi Özel Ödülü"nün sahibi Rüştü Asyalı oldu. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Ahmet Levendoğlu'na verildi.

TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ ÖDÜL TÖRENİ
Afife Tiyatro ödüllerinin Türkiye'nin en prestijli ödül töreni olduğunu belirten Afife Tiyatro ödülleri Jüri Başkanı Merih Tangün DHA mikrofonu'na yaptığı konuşmasında, “Bütün oyuncuların almak istediği, bütün oyuncuların mutlaka bir yerlerde sahip olmak istediği ödül haline geldi Afife Tiyatro ödülleri. Uzun ve zor bir süreci var. 33 jüri üyesinden oluşan seçici kurul var. İstanbul'da ne kadar yeni daha önce sahnelenmemiş oyunlar varsa, o oyunlara tek tek gidip 12 ayrı kategoride ödül ve 4 özel ödül veriyoruz." ifadelerini kullandı.

12 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU

  1. Afife Tiyatro ödül töreninde ödül alan isimler şöyle,
    Bu yıl ilk defa verilen yılın en başarılı düzgün hareket veya kareografi ödülünü, Beyhan merfi Alice müzikali aldı.
    Yılın en başarılı oyunu, Krek- Dünyada karşılaşmış gibi
    Yılın en başarılı yönetmeni Çağ Çalışkur
    Yılın en başarılı kadın oyuncusu Funda Eryiğit
    Yılın en başarılı erkek oyuncusu Öner Erkan
    Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu, Ceren Taşçı
    Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu, Gökhan Azlağ
    Yılın en başarılı sahne tasarımı, Gökhan Yücesal
    Yılın en başarılı giysi tasarımı, Canan Göknil
    Yılın en başarılı sahne müziği, Burçak Çöllü
    Yılın en başarılı ışık tasarımı, Yakup Çartık
    Yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülünü, Uğur Kanbay aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Afife Tiyatro ödül töreninden detaylar
-Merih Tangün röportaj

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