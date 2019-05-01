23. AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)
4 ÖZEL ÖDÜL
22 yılda toplam 137 kadın ve 202 erkek sanatçı'nın ödül aldığı törende bu sene 4 özel ödül sahiplerini buldu. Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nün sahibi "Dünyada Karşılaşmış Gibi" isimli oyunuyla Berkun Oya oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen "Haldun Dormen Özel Ödülü"nü Alice Müzikali alırken, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen “Yapı Kredi Özel Ödülü"nün sahibi Rüştü Asyalı oldu. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Ahmet Levendoğlu'na verildi.
TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ ÖDÜL TÖRENİ
Afife Tiyatro ödüllerinin Türkiye'nin en prestijli ödül töreni olduğunu belirten Afife Tiyatro ödülleri Jüri Başkanı Merih Tangün DHA mikrofonu'na yaptığı konuşmasında, “Bütün oyuncuların almak istediği, bütün oyuncuların mutlaka bir yerlerde sahip olmak istediği ödül haline geldi Afife Tiyatro ödülleri. Uzun ve zor bir süreci var. 33 jüri üyesinden oluşan seçici kurul var. İstanbul'da ne kadar yeni daha önce sahnelenmemiş oyunlar varsa, o oyunlara tek tek gidip 12 ayrı kategoride ödül ve 4 özel ödül veriyoruz." ifadelerini kullandı.
12 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU
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-Afife Tiyatro ödül töreninden detaylar
-Merih Tangün röportaj
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