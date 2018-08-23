23 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, dün Başkan Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Trump’la ilişki yaşadıklarını iddia eden iki kadına başkanlık seçimlerinden önce sessiz kalmaları için Trump’ın talimatıyla ödeme yaptığını itiraf etmesinin ve Trump’ın eski kampanya sorumlusu Paul Manafort’un federal jüri tarafından suçlu bulunmasının yankılarını aktarmaya devam ediyor.
Washington Post, Cohen’in itirafı, Manafort’unsa suçlu bulunmasından sonra Cumhuriyetçi Parti’nin Demokratlar’ın Trump’ın görevden alınması sürecinin başlatılması çağrısında bulunacağı uyarısı yaptığını, Demokratlar’ınsa şimdilik temkinli davrandığını bildiriyor. Gazete, Demokrat Partililer’in, bir yolsuzluklar partisi haline geldiğini ileri sürdükleri Cumhuriyetçi Parti’ye yönelik eleştirilerin dozunu arttırdığını, ancak Trump’ın görevden alınmasına ilişkin tartışmadan uzak durmaya çalıştıklarını yazıyor. Habere göre Demokrat Parti’nin önde gelenleri, Kasım’da yapılacak kritik Kongre ara seçimlerinden önce seçmenlerin ters tepkisiyle karşılaşmamak için şimdilik Trump’ın görevden uzaklaştırılması çağrısı yapmaktan kaçınıyor. Demokratlar bunun yerine Adalet Bakanlığı’nın Trump ve yakın çevresi hakkında yürüttüğü soruşturmaların koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor. Demokratlar’a göre Trump karşıtlığının toplumda giderek daha çok yankı bulması, kamuoyunu kutuplaştıracak çağrılar yapmaya gerek kalmadan seçmenlerin Kasım’da sandık başına akın etmesini ve Demokrat Parti için oy kullanmalarını sağlayabilir.
New York Times ise Başkan Trump’ın, Cohen ve Manafort’un yarattığı fırtınadan bir gün sonra Twitter’da paylaştığı bir dizi mesajda, Cohen ve Manafort’un işlediği suçları önemsiz gösterme çabasına girdiğini yazıyor. Habere göre Twitter mesajlarında Cohen ve Manafort’u birbiriyle kıyaslayan Trump, Cohen’i önyargılı federal savcıların baskılarına dayanamayıp pes eden kötü bir avukat olarak tanımladı. Trump, Manafort içinse “Michael Cohen’in tersine savcılarla anlaşma yapmak için hikâye uydurmayı reddetti, baskılar karşısında boyun eğmedi,” ifadesini kullandı. Trump ayrıca federal jürinin Manafort’u sekiz iddiadan suçlu bulduğunu, geriye kalan on iddia hakkında bir karara varamadığını vurguladı. Gazete, ardarda patlak veren haberler üzerine Beyaz Saray’a kasvetli bir hava yayıldığını, danışmanların, Trump açısından çok ciddi sonuçlar doğurabilecek ve başkanlığının geleceğini tehdit edebilecek bu gelişmeleri kabullenmekte zorlandığını yazıyor. Trump’ın Amerikan kamuoyuna yalan söyleyip söylemediği, kendisini hukukun üzerinde görüp görmediği ve görevden alınıp alınamayacağı gibi sorular, gazeteye göre Beyaz Saray’daki yetkililerin kafasını kurcalıyor. Öte yandan Trump, eski avukatı Michael Cohen’in sadece ihlal sayılabilecek suçlar işlediğini kaydetti ve bunu, eski başkan Obama dönemine ait kampanya finansmanı yasası ihlaliyle kıyasladı. Trump, “Obama kampanya finansmanı yasasını çok ciddi şekilde ihlal etti, ama adalet bakanı o dönemde başka biriydi ve bu meseleye çok farklı açıdan baktılar,” dedi. Ancak gazete, Obama’nın 2008 yılı başkanlık yarışı sırasında kampanyasının mali raporlarını zamanında ibraz etmemesinin federal bir suç olarak kabul edilmediğini hatırlatıyor.
Wall Street Journal ise Amerikan Merkez Bankası FED’in son toplantısında önümüzdeki ay faiz oranlarını arttırma olasılığının sinyallerini verdiğini, ancak ticaretle ilgili anlaşmazlıkların ekonomik büyümeyi baltalayacağına ilişkin kaygıları olduğunu da gündeme getirdiğini yazıyor. FED’in 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde yaptığı son toplantısının notlarının dün açıklandığını bildiren gazete, notlarda, uluslararası ticaret politikalarıyla ilgili belirsizliklerin Amerikan şirketlerinin ticari faaliyetlerine, istihdama ve yatırımlara zarar verebileceğiyle ilgili bir bölüm yer aldığını bildiriyor. FED’in toplantı notlarına göre ticaret savaşları Amerikalı tüketicilerin alım gücünü azaltabilir, arz-talep zincirini kırabilir ve verimliliği düşürebilir. Bu da gelişmekte olan ülkelerin pazarlarında çok ciddi bir yavaşlamaya yol açabilir. Gazete, şimdilik FED’in faiz arttırımı planını rayından çıkaracak kadar büyük olmayan bu risklerin kısa vadede ortadan kalkmasının ise söz konusu olmadığı uyarısında bulunuyor.
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