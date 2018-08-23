23 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, dün Başkan Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Trump’la ilişki yaşadıklarını iddia eden iki kadına başkanlık seçimlerinden önce sessiz kalmaları için Trump’ın talimatıyla ödeme yaptığını itiraf etmesinin ve Trump’ın eski kampanya sorumlusu Paul Manafort’un federal jüri tarafından suçlu bulunmasının yankılarını aktarmaya devam ediyor.

Washington Post, Cohen’in itirafı, Manafort’unsa suçlu bulunmasından sonra Cumhuriyetçi Parti’nin Demokratlar’ın Trump’ın görevden alınması sürecinin başlatılması çağrısında bulunacağı uyarısı yaptığını, Demokratlar’ınsa şimdilik temkinli davrandığını bildiriyor. Gazete, Demokrat Partililer’in, bir yolsuzluklar partisi haline geldiğini ileri sürdükleri Cumhuriyetçi Parti’ye yönelik eleştirilerin dozunu arttırdığını, ancak Trump’ın görevden alınmasına ilişkin tartışmadan uzak durmaya çalıştıklarını yazıyor. Habere göre Demokrat Parti’nin önde gelenleri, Kasım’da yapılacak kritik Kongre ara seçimlerinden önce seçmenlerin ters tepkisiyle karşılaşmamak için şimdilik Trump’ın görevden uzaklaştırılması çağrısı yapmaktan kaçınıyor. Demokratlar bunun yerine Adalet Bakanlığı’nın Trump ve yakın çevresi hakkında yürüttüğü soruşturmaların koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor. Demokratlar’a göre Trump karşıtlığının toplumda giderek daha çok yankı bulması, kamuoyunu kutuplaştıracak çağrılar yapmaya gerek kalmadan seçmenlerin Kasım’da sandık başına akın etmesini ve Demokrat Parti için oy kullanmalarını sağlayabilir.