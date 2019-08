23 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Brezilya'nın sağcı lideri Jair Bolsonaro'nun Amazon ormanlarında devam eden yangınların kendisini kötü bir lider olarak göstermek için kasten çıkarıldığı iddialarıyla ilgili haberi aktarıyor. Habere göre Bolsonaro, hafta içinde yaptığı açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangınların stratejik noktalarda kasten çıkarıldığını, kimilerinin bölgeye çekim yapmak için gidip sonra yangın çıkardığını iddia etti. Küresel ısınmayı kontrol altında tutmada hayati öneme sahip olan Amazon ormanlarındaki yangınların nedeni hakkındaki en temel verilerin bile tartışılması, gazeteye göre bu dev çevre krizinin çözülmesini engelliyor. Brezilya'da giderek büyüyen tarım sektörü, kontrolsüz ağaç kesimi, kuraklık ve iklim değişikliği, Amazon yangınlarının önde gelen nedenleri. Ancak seçim kampanyası sırasında yağmur ormanlarını tarım ve hayvancılığa açma sözü veren Bolsonaro devlet başkanı olduktan sonra giderek hız kazanan yasadışı ağaç kesimi, Amazon ormanlarını tehdit eden en ciddi unsur. Bolsonaro'nun Brezilya'yı yıllardır süren ekonomik durgunluktan çıkarma planları ve bu planlara Amazon ormanlarını da dahil etmesi, uluslararası arenada büyük tepki topluyor. Almanya ve Norveç'in Brezilya'ya yaptıkları on milyonlarca dolarlık yardımı kesmesi, bu tepkinin bir parçası. Bolsonaro, Almanya Başbakanı Merkel'e ”kendi işine bak” yanıtı verdi, Norveç'iyse balina avlamakla suçladı. Dün ise ülkesinin Amazon yangınlarıyla mücadele edecek mali kaynaklara sahip olmadığını söyleyen Bolsonaro, sivil toplum örgütlerinin yangınların çıkmasındaki ”en büyük şüpheli” olduğunu iddia etti. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre Ocak ayından bu yana Amazon ormanlarında 75 binden fazla yangın çıktı.

New York Times ise iki yıl önce Myanmar'ın yürüttüğü etnik temizlik kampanyası nedeniyle ülkeden kaçmaya başlayan ve Bangladeş'e sığınan 730 bin Arakanlı Müslüman'ın durumuyla ilgili habere yer veriyor. Gazete, gerek Myanmar gerekse Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlar'ın ülkelerine kısa süre içinde dönmelerinin sağlanacağını taahhüt ettiğini, ancak bunun yerine getirilmediğini kaydediyor. Habere göre Myanmar'a dönmenin güvenli olduğu teminatına rağmen ülkelerine dönen Arakanlılar'ın sayısı, yok denecek kadar az. Myanmar Hükümeti, son olarak 3 bin 450 Arakanlı Müslüman'ın dönüşünün bu hafta başlayacağını duyurmuştu. Ancak sınırda hiçbir hareketlilik kaydedilmedi. 2018 yılı başından beri yapılan başka geri dönüş planları da gerçekleştirilmemişti. Gazete, geri dönüşlerin her an gerçekleşeceği şeklindeki kurgunun hem Myanmar hem de Bangladeş'in işine yaradığı yorumunda bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in soykırım suçuyla yargılanması gerektiğini savunduğu Myanmar, insan haklarını ihlal eden bir ülke olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Yoksulluk ve aşırı nüfus yoğunluğuyla mücadele eden Bangladeş ise vatandaşlarına, zaten kısıtlı olan kaynakların mültecilere aktarılmadığı güvencesini vermek istiyor.