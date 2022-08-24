Geçtiğimiz gün televizyonda birbirinden farklı ve iddialı yapımlar yer aldı. MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel gibi yapımların ekrana gelmesinin arasından hangilerinin reytinglerde üst sıralarda yer aldığı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 23 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte detaylar...

23 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Ağustos reyting sonuçları merak konusu oldu. MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel gibi yapımların yayınlandığı 23 Ağustos Salı akşamının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN 22 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

AB'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Tekrarı yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.



