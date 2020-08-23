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  4. 23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 20:46 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 121'e yükseldi. Bugün tespit edilen vaka sayısı ise bin 217 oldu.

23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu.

koca

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.


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