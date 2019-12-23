23 Aralık Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Pekin ve Washington’un ticaret anlaşmasının birinci aşamasını tamamlamaya çalıştığı bu dönemde Çin’in 1 Ocak’tan itibaren ithal dondurulmuş et, ilaç ve bazı yüksek teknoloji ürünlerine uyguladığı gümrük tarifelerinde kesinti yapma kararı aldığını yazıyor. Gazete, Çin hükümetinin onayladığı plana göre 859 farklı ürüne uyguladığı gümrük tarifelerini ticaret yaptığı tüm ortakları için düşüreceğini bildiriyor. Habere göre domuz gribi salgını nedeniyle et stoklarını ve astım ve şeker hastalığı ilaçlarının ithalatını arttırmayı planlayan Çin, gümrük tarifesi uygulamasının hafifletileceği ürünlere bazı yarı iletkenleri de ekledi. Plan, Çin’le serbest ticaret anlaşması olan Avustralya, Güney Kore, İzlanda ve Pakistan gibi 23 ülke ve bölge için 1 Ocak’tan itibaren gümrük tarifelerinin daha da düşürülmesini öngörüyor. Çin, 1 Temmuz 2020’den itibaren ise bilişim teknolojisi ürünlerine uyguladığı gümrük tarifelerini azaltmayı planlıyor. Çin, bu planları, yaklaşık iki yıldır devam eden ticaret savaşının sona erdirilmesi için Amerika’yla anlaşma imzalanmasına yaklaşıldığı dönemde açıkladı. Planlar, Çin’in uluslararası kuralları ihlal etmeden Amerika’dan daha fazla ithalat yapmasına olanak sağlamasını amaçlıyor. İki ülkenin Ocak ayı başında anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

New York Times ise Çin’in Kamboçya’da bir zamanlar balta girmemiş orman olan bir bölgede uçak pisti ve liman inşa etmesinin, Pekin’in bu küçük Güneydoğu Asya ülkesini fiili askeri üssü haline getirmeye çalıştığı kaygılarını körüklediğini yazıyor. Habere göre Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki bazı adalarda, Hin Okyanusu çapında ve Çin’in ilk denizaşırı askeri üssünü kurduğu Cibuti’de adeta inşaat patlaması yapması, Amerika’nın bu bölgelerdeki varlığının azalmaya başladığı dönemde Çin’in askeri emelleri konusunda alarm zilleri çaldırıyor. Gazetenin görüşlerine başvurduğu siyaset bilimci Sophal Ear, Çin’in balta girmemiş ormanda uçak pisti kurma amacının bölgedeki hava gücünü pekiştirmek olduğunu kaydediyor. Çin, gücünü, denizaşırı bölgelere doğru yaydıkça on yıllar önce Amerika’nın şekillendirdiği bölgesel güvenlik şemsiyesinin engeline takılıyor. Amerikalı askeri yetkililer, Çin’in Kamboçya’nın güneyindeki sahil bölgesi Dara Sakor’da Kamboçya’ya ait hava üssünün kapsamını genişletmek için anlaşma yaptığını bildiriyor. Amerika Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, Kamboçya Hükümeti’nin yabancı bir ülkenin askeri gücüne davetiye çıkarmasının Güneydoğu Asya’daki barış ve istikrarı bozacağı uyarısında bulundu. Pekin ise Kamboçya’da askeri nüfuz oluşturma planları olduğu şeklindeki iddiaları şimdilik reddediyor.