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  4. 23 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Aralık On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

23 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Aralık On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

23.12.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Aralık On Numara çekiliş sonuçlarıyla ilgili araştırmalar akşam saatlerine doğru iyice hızlandı. Şans oyunu sevenler bu akşamki çekilişe yoğun ilgi gösterdi. Peki 23 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişi hangi günler yapılıyor ve nasıl oynanır? İşte detaylar...

23 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Aralık On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

On Numara'da haftanın son çekilişi bu akşam yapıldı. Sonuçlarının oldukça merak edildiği On Numara çekilişi saat 20.00'da gerçekleştirildi. Şans oyunu meraklıları bu akşama yine oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Milyonların umut bağladığı On Numara çekilişi her hafta olduğu gibi Milli Piyango idaresi'nin resmi web sitesinde canlı yayında gerçekleştirildi. Peki On Numara nereden ve nasıl oynanır, şartları nelerdir? İşte gerekli bilgiler...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

20.00'da yapılan On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı.

İşte kazanan numaralar:

2-3-5-7-16-21-28-30-34-37-42-47-48-52-54-58-59-65-66-71-74-79

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ON NUMARA NEREDEN VE NASIL OYNANIR?

Her hafta binlerce insanı ekrana kilitleyen On Numara çekilişi bu akşam yapılıyor. Peki yoğun ilgi gören On Numara çekilişi nasıl oynanır?

14 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

On Numara çekilişine ister bayilerden isterseniz de Milli Piyango'nun web sitesinden katılabilirsiniz. 18 yaş sınırı bulunmaktadır. Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. On Numara kolon fiyatı 2 TL’dir.On Numara çekilişi haftada 2 gün yapılır: Pazartesi ve Cuma. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin ederseniz veya hiçbir numarayı tahmin edemezseniz ikramiye kazanıyorsunuz. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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