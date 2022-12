23 Aralık On Numara çekilişi ne zaman yapılacak, nasıl oynanır? 23 Aralık On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

On Numara'da haftanın son çekilişi bu akşam yapılıyor. Sonuçlarının oldukça merak edildiği On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Şans oyunu meraklıları bu akşama yine oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Milyonların umut bağladığı On Numara çekilişi her hafta olduğu gibi Milli Piyango idaresi'nin resmi web sitesinde canlı yayında gerçekleştirilecek. Peki On Numara nereden ve nasıl oynanır, şartları nelerdir? İşte gerekli bilgiler...

ON NUMARA NEREDEN VE NASIL OYNANIR?

Her hafta binlerce insanı ekrana kilitleyen On Numara çekilişi bu akşam yapılıyor. Peki yoğun ilgi gören On Numara çekilişi nasıl oynanır?

ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN [TIKLAYIN]

(https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle)

On Numara çekilişine ister bayilerden isterseniz de Milli Piyango'nun web sitesinden katılabilirsiniz. 18 yaş sınırı bulunmaktadır. Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. On Numara kolon fiyatı 2 TL’dir.On Numara çekilişi haftada 2 gün yapılır: Pazartesi ve Cuma. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin ederseniz veya hiçbir numarayı tahmin edemezseniz ikramiye kazanıyorsunuz. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.