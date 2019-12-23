HABER

23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:08 | Son Güncelleme

Adana polisinin yaptığı operasyonda 23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amiriliği ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaştı.

Adana polisinin yaptığı operasyonda 23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amiriliği ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Baskında adresin kaçak akaryakıt istasyonu olduğu ve kaçak yakıt üretildiği belirlendi. Yapılan aramalarda ise 23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis istasyonu kapatıp iş yeri sahibi B.P.’yi ve istasyon çalışanı İ.T.’yi gözaltına aldı.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
Yolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kameradaYolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kamerada
Polis çocukları sinemayla buluşturduPolis çocukları sinemayla buluşturdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Manisa'da korku dolu gece! Ölümden döndüler!

Manisa'da korku dolu gece! Ölümden döndüler!

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

İkiz kardeşinin kimliğini kullanıyordu, polis kıskıvrak yakaladı

Cezaevi firarisinin ikiz kardeş oyununu polis bozdu

Bursa'daki vahşette yeni gelişme! Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

Motosiklet parçalara ayrıldı, 2 kardeş yaralandı

Motosiklet paramparça oldu, kardeşler yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.