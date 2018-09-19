23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

BBC'nin Victoria Derbyshire programına katılan Shepherd "Tek bir yerde iki yüz parçalanmış ceset görmek kafanıza kazınıyor. Ölüme 35 yıldır alışkınım. Ama bir nokta geliyor ve artık aklınızdaki bölmeleri ayıramıyorsunuz" dedi.

Dr. Shepherd kariyerinde 23 bin otopsiye katıldı. Bunların çoğu son yılların büyük trajedileri ve toplu ölümler idi.

Dr. Shepherd işi nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.

"Belki senede bir kez bir psikiyatra gitmeliydim" diyor Dr Shepherd. Ama bu ihtiyacı altmışlı yaşlarına gelene kadar hissetmemiş.

Hastalık bir gün içkisindeki buz küpleri nedeniyle tetiklenmiş. Dr. Shepherd 2002'deki Bali saldırılarını ve soğutma olmadığı için üst üste yığılmış cesetleri hatırlıyor.

Dr. Shepherd'a göre hastalığın kökleri bundan on yıl öncesine gidiyor.

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İngiltere'de 2005 yılındaki saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti.

"VÜCUT PARÇALARI BENİ KOVALIYORDU"

İngiltere'de 1987 yılında Hungerford kentinde Michael Ryan isimli silahlı saldırgan 16 kişiyi öldürmüştü.