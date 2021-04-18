23 Binden Fazla Myanmarlı Mahkum Serbest

Myanmar askeri hükümeti, ülkenin geleneksel Yeni Yıl tatili nedeniyle 23 binden fazla mahkumu serbest bıraktığını açıkladı. Ülkenin yeni cunta lideri de iktidarı ele geçirmesinden bu yana ilk kez yurtdışı seyahatine çıkacak.

Hapishaneler Dairesi, Yeni Yıl af programı kapsamında ülke genelinde 23 bin 184 mahkumun affedildiğini ve hapishanelerden salıverildiğini açıkladı. Ancak tutuklanan darbe karşıtı aktivistlerden çok azının bu kişiler arasında olduğu sanılıyor.

Devlet yayın kuruluşu MRTV, cunta lideri General Min Aung Hlaing’in sınırdışı edilecek 137 yabancının da dahil olduğu mahkumları affettiğini bildirdi.

Mahkumların tahliye edileceği duyurusu, her gün seçilmiş lider Aung San Suu Kyi hükümetinin devrilmesine ve yeni hükümetin ölümcül güç kullanmasına yönelik protestolar düzenlenirken yapıldı.

Reuters haber ajansına göre güvenlik güçleri Cumartesi günü yakut madenleriyle ünlü Mogok kentinde iki protestocuyu öldürürken, yerel basın kuruluşları da ülkenin en büyük kenti Yangon’da çok sayıda bombanın patladığını bildirdi.