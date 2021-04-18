23 Binden Fazla Myanmarlı Mahkum Serbest

Myanmar askeri hükümeti, ülkenin geleneksel Yeni Yıl tatili nedeniyle 23 binden fazla mahkumu serbest bıraktığını açıkladı. Ülkenin yeni cunta lideri de iktidarı ele geçirmesinden bu yana ilk kez yurtdışı seyahatine çıkacak.
Hapishaneler Dairesi, Yeni Yıl af programı kapsamında ülke genelinde 23 bin 184 mahkumun affedildiğini ve hapishanelerden salıverildiğini açıkladı. Ancak tutuklanan darbe karşıtı aktivistlerden çok azının bu kişiler arasında olduğu sanılıyor.
Devlet yayın kuruluşu MRTV, cunta lideri General Min Aung Hlaing’in sınırdışı edilecek 137 yabancının da dahil olduğu mahkumları affettiğini bildirdi.
Mahkumların tahliye edileceği duyurusu, her gün seçilmiş lider Aung San Suu Kyi hükümetinin devrilmesine ve yeni hükümetin ölümcül güç kullanmasına yönelik protestolar düzenlenirken yapıldı.
Reuters haber ajansına göre güvenlik güçleri Cumartesi günü yakut madenleriyle ünlü Mogok kentinde iki protestocuyu öldürürken, yerel basın kuruluşları da ülkenin en büyük kenti Yangon’da çok sayıda bombanın patladığını bildirdi.
Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği’ne göre ordunun yönetimi devraldığı günden bu yana düzenlenen protestolarda 728 kişi öldürüldü.
‘’Cunta lideri Endonezya’da ASEAN zirvesine katılacak’’
Myanmar’da kargaşa sürerken Tayland, Cumartesi günü, Myanmar cunta lideri Min Aung Hlaing’in iktidarı ele geçirdikten sonraki ilk yurtdışı gezisini 24 Nisan’da Endonezya’ya yapacağını ve burada Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne katılacağını duyurdu.
Myanmar’a komşu ülkeler, devrik lider Suu Kyi’yle cunta arasındaki görüşmeleri bir an önce başlatmak istiyor ancak cunta yönetimi bu konuda istekli görünmüyor.
Tayland Dışişleri Bakanlığı, ASEAN zirvesine Min Aung Hlaing dışında 10 birlik üyesi ülke liderinin daha katılacağını duyurdu.
Cunta yönetimi, Tayland’ın açıklamasına ilişkin bir yorumda bulunmadı.
Diğer yandan devrik hükümetin milletvekilleri, demokrasi yanlısı siyasetçiler ve etnik azınlık temsilcileri, Cuma günü meşru otoritenin küresel olarak tanınması çağrısında bulunan Ulusal Birlik Hükümeti’nin (NUG), kurulduğunu duyurdu.
NUG ayrıca cunta başkanı Min Aung Hlaing’in yerine zirveye katılmak için davet talebinde bulundu.
Ordu, hükümeti devirdikten sonra Suu Kyi’yi ve Cumhurbaşkanı Win Myint’i gözaltına almış ve ülkede sıkıyönetim ilan etmişti.
Suu Kyi, 2015’teki ilk demokratik seçimlerden bu yana Myanmar yönetiminin başındaydı ancak Myanmar ordusu geçen Kasım ayındaki seçim sonuçlarına itiraz etti ve delil olmaksızın seçimde sahtekarlık yapıldığını iddia etti.