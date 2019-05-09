23 çeşit yemeği yapılıyor, yıllık tüketim 70 ton

Türkiye’nin en genç şelalesi olan ve 500 bine yakın ziyaretçinin geldiği Çırçır Şelalesinde, ihracatta ülkede birinci sırada yer alan alabalığın 23 çeşit yemeği yapılarak, 70 ton da tüketimi sağlanıyor.

Keban ilçesinde bulunan ve 1974 yılında Fırat Nehrinden akan suların basınçla yönünün değiştirmesiyle doğal olarak ortaya çıkan Çırçır Şelalesi, dünyanın en genç şelalesi olduğu biliniyor. Yerli turistlerin ve gurbetçilerin uğrak mekanı olan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale, yıllık 500 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. 1996 yılında üzerine kurulan tesiste ise Türkiye’de en çok ihracatı Keban’dan yapılan alabalığın 23 çeşit yemeği sofraları süslüyor. Kebabından çorbasına, kavurmasından katmerine yapılan çeşit çeşit yemekler sayesinde yıllık yaklaşık 70 ton balık tüketiliyor.

"Artık Elazığ’ın yöresel yemekleri içerisinde balık da var"

1996 yılında Keban ilçesinde ilk alabalık üreticisi olduklarını belirten Restoran işletmecisi Ayhan Şimşek, “Balık üretimine başlamadan önce, yeter ki balık üretilsin her türlü satılır denildi. Ama bölgemizde kırmızı et yeme kültürünün fazla olmasından ve balık yeme kültürünün çok az olmasından dolayı üretmiş olduğumuz balıkları satamadık. Bizde kendi bölgemizde üretmiş olduğumuz balıkları nasıl yediririz diye düşünürken bu Çırçır Şelalesinde restoran fikri oluştu. Bu restoranda da her gelen müşteri geldiğin de aynı yemekleri yemesin diye, kırmızı etten yapılan yemek çeşitlerini balığa uyarladık. Balıktan 23 çeşit yemek yaptık. Yapmış olduğumuz bu yemek çeşitleri dünyada bir çok yerde yok. Yapmış olduğumuz bu çeşitler o kadar çok beğeniliyor ki, artık Çırçır Şelalesi bölgede bir turizm lokasyonu haline geldi. Gelen kişiler mutlaka burada balık yemeden dönmüyorlar. Artık Elazığ’ın yöresel yemekleri içerisinde balık da var” dedi.