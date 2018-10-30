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23. Cezayir Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 07:42 | Son Güncelleme

23. Cezayir Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir’de bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Başbakan Ahmed Uyahya'nın açılışını gerçekleştirdiği ve 10 Kasım'a kadar sürecek olan fuarda 47 ülkeden binden fazla yayınevi stant açtı.

Uyahya, açılışta Kültür Bakanı İzzeddin Mihubi ile Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Et-Tahir Hacar'ın da aralarında bulunduğu bir grup bakanla stantları gezdi.

Fuar organizatörleri, Çin'in onur konuğu olduğu bu yılki fuarda yaklaşık 300 bin kitabın kitapseverlerle buluştuğunu ifade etti. Fuara Cezayir'den 276, diğer ülkelerden de 739 yayınevinin katıldığı kaydedildi.

Fuar Müdürü Hamidu Mesudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yayınevinin fuar kurallarına uymaması, 54 kitabın da ülke güvenliğini tehlikeye atacak unsurlar barındırması nedeniyle fuara alınmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir kitap fuarı

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