23 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de yaptığı görüşmeden çıkan sonuçlarla ilgili habere yer veriyor. Gazete, Rusya'nın Kürt milisleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki ”güvenli bölge”den çıkarması için Türkiye'ye yardım etmeyi kabul etmesinin Amerika'nın çekilmekte olduğu Suriye'de güç dengelerini yeniden kurması anlamına geldiğini yazıyor. Kürt milislerin bölgeyi boşaltmasından sonra Türkiye ve Rusya'nın Suriye sınırındaki 480 kilometrelik alanın bazı kısımlarında ortak devriye yürütme planı oluşturması, haberin ayrıntıları arasında. Gazetenin yorumuna göre Putin'in Erdoğan'a yardım etme konusunda isteklilik göstermesi, NATO üyesi Türkiye'yi Rusya'nın eksenine çekme çabasının bir parçası. Haber ayrıca Rusya'nın Türkiye'nin planına destek vermesinin Beşar Esat'ın diğer destekçisi olan ve Türkiye'nin Suriye'deki Kürtler'e yönelik operasyonuna karşı çıkan İran'ı memnun etmeyeceğine dikkati çekiyor. Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşmaya Amerikan Kongresi'nden de tepkiler geldi. Örneğin Senato Dış İlişkiler Komisyonu Kıdemli Üyesi Demokrat Bob Menendez, Amerika'nın saf dışı bırakıldığını, kararların Rusya ve Esat tarafından alındığını söyledi.
New York Times ise Amerika'nın Ukrayna'daki en üst düzey diplomatı olan William Taylor'ın dün Kongre'de verdiği ifadenin ayrıntılarını aktarıyor. Habere göre Taylor, azil soruşturmasını yürüten Kongre üyelerine, Başkan Trump'ın siyasi rakiplerini soruşturmayı kabul edene kadar Ukrayna'ya yapılacak Kongre onaylı yardımı nasıl askıya aldığını ve Ukrayna Devlet Başkanı'yla görüşmeyi nasıl bu şarta bağladığını anlattı. Taylor böylelikle Trump Yönetimi'nin reddettiği suçlamaları doğrulamış oldu. İfadesinde hükümet içindeki kaynaklara, görevi boyunca tuttuğu notlara ve yaptığı yazışmalara atıfta bulunan Taylor, Temmuz'da yapılan gizli Ulusal Güvenlik Konseyi görüşmesinde bir bütçe dairesi yetkilisinin Ukrayna yardımını onaylamama talimatının doğrudan Trump'tan geldiğini söylediğini belirtti. Yaklaşık 50 yıllık diplomasi deneyimi olan West Point Akademisi mezunu Taylor, ifadesinden önce yaptığı açılış konuşmasında, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin Amerika'nın resmi dış politika kanallarının dışında yürüttüğü faaliyetlerin oluşturduğu çelişkiye ve deneyimli diplomatların nasıl zamanla bertaraf edildiğine değindi. Öte yandan gazete, Taylor'ın ifadesinden önce Başkan Trump'ın azil sürecini ”linç edilmeye” benzettiği Twitter paylaşımının büyük tepki çektiğini de kaydediyor. Bunun nedeni, siyahlara yönelik linç uygulamasının, Amerikan tarihinde acı bir yerinin olması.
Washington Post ise Demokrat Parti'nin 2020 başkanlık yarışındaki zayıf noktalarıyla ve 2016 başkan adayı Hillary Clinton'ın son dakikada yarışa girip girmeyeceği tartışmalarıyla ilgili habere yer veriyor. Habere göre on aydır devam eden kampanya süreci ve 15 saati aşkın canlı tartışma programı yayınlarından sonra Demokrat Parti içinde endişe havası hakim. Bunun nedeni, parti liderlerinin ve gözlemcilerin ön seçim yarışını önde götüren adayların önemli zafiyetlerinin olduğunu düşünmesi. Ailesini savunmak zorunda kalması, tartışma programlarında bocalaması ve yüksek miktarda bağış toplayamaması, Joe Biden'ın en zayıf noktaları. Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın genel seçimi kazanamayacak kadar liberal olmasıysa parti içindeki bir başka endişe kaynağı. Diğer adaylarınsa ihtiyaçları olan ivmeyi yakalayamaması, başka alternatiflerin gündeme getirilmesine yol açıyor. Örneğin gazete, 2008 seçimlerinden önce Obama'yı ilk destekleyenlerden biri olan, bu seçimdeyse önce Beto O'Rourke'u destekleyen Oprah Winfrey'in Disney CEO'su Bob Iger'a yarışa katılması için adeta yalvardığını yazıyor. Hillary Clinton'a yakın iki kaynaksa Clinton'ın yarışa girmemeyi tam olarak masadan kaldırmadığını söylüyor. Demokrat Parti yarışını yakından izleyen, Twitter'ı aktif olarak kullanan Clinton, son günlerde Rusya'nın, Demokrat aday adaylarından Hawaii Temsilcisi Tulsi Gabbard'ı kullandığına ilişkin çıkışıyla da gündeme geldi. Clinton'ın son anda yarışa dahil olma ihtimalı düşük olsa da kaynaklar, bu ihtimalin sıfır olmadığının altını çiziyor.
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