23 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de yaptığı görüşmeden çıkan sonuçlarla ilgili habere yer veriyor. Gazete, Rusya'nın Kürt milisleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki ”güvenli bölge”den çıkarması için Türkiye'ye yardım etmeyi kabul etmesinin Amerika'nın çekilmekte olduğu Suriye'de güç dengelerini yeniden kurması anlamına geldiğini yazıyor. Kürt milislerin bölgeyi boşaltmasından sonra Türkiye ve Rusya'nın Suriye sınırındaki 480 kilometrelik alanın bazı kısımlarında ortak devriye yürütme planı oluşturması, haberin ayrıntıları arasında. Gazetenin yorumuna göre Putin'in Erdoğan'a yardım etme konusunda isteklilik göstermesi, NATO üyesi Türkiye'yi Rusya'nın eksenine çekme çabasının bir parçası. Haber ayrıca Rusya'nın Türkiye'nin planına destek vermesinin Beşar Esat'ın diğer destekçisi olan ve Türkiye'nin Suriye'deki Kürtler'e yönelik operasyonuna karşı çıkan İran'ı memnun etmeyeceğine dikkati çekiyor. Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşmaya Amerikan Kongresi'nden de tepkiler geldi. Örneğin Senato Dış İlişkiler Komisyonu Kıdemli Üyesi Demokrat Bob Menendez, Amerika'nın saf dışı bırakıldığını, kararların Rusya ve Esat tarafından alındığını söyledi.

New York Times ise Amerika'nın Ukrayna'daki en üst düzey diplomatı olan William Taylor'ın dün Kongre'de verdiği ifadenin ayrıntılarını aktarıyor. Habere göre Taylor, azil soruşturmasını yürüten Kongre üyelerine, Başkan Trump'ın siyasi rakiplerini soruşturmayı kabul edene kadar Ukrayna'ya yapılacak Kongre onaylı yardımı nasıl askıya aldığını ve Ukrayna Devlet Başkanı'yla görüşmeyi nasıl bu şarta bağladığını anlattı. Taylor böylelikle Trump Yönetimi'nin reddettiği suçlamaları doğrulamış oldu. İfadesinde hükümet içindeki kaynaklara, görevi boyunca tuttuğu notlara ve yaptığı yazışmalara atıfta bulunan Taylor, Temmuz'da yapılan gizli Ulusal Güvenlik Konseyi görüşmesinde bir bütçe dairesi yetkilisinin Ukrayna yardımını onaylamama talimatının doğrudan Trump'tan geldiğini söylediğini belirtti. Yaklaşık 50 yıllık diplomasi deneyimi olan West Point Akademisi mezunu Taylor, ifadesinden önce yaptığı açılış konuşmasında, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin Amerika'nın resmi dış politika kanallarının dışında yürüttüğü faaliyetlerin oluşturduğu çelişkiye ve deneyimli diplomatların nasıl zamanla bertaraf edildiğine değindi. Öte yandan gazete, Taylor'ın ifadesinden önce Başkan Trump'ın azil sürecini ”linç edilmeye” benzettiği Twitter paylaşımının büyük tepki çektiğini de kaydediyor. Bunun nedeni, siyahlara yönelik linç uygulamasının, Amerikan tarihinde acı bir yerinin olması.